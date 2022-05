Houston: Harga minyak dunia masih tergelincir pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB) imbas lockdown di Shanghai, Tiongkok dan meningkatnya risiko resesi global.

Indeks-indeks utama Wall Street juga berbalik melemah dalam perdagangan yang bergejolak di tengah kekhawatiran atas pengetatan kebijakan moneter yang agresif dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

"Kombinasi lockdown di Tiongkok dan kenaikan suku bunga di seluruh dunia untuk memerangi inflasi menempatkan investor ekuitas kurang menguntungkan, memperkuat dolar dan secara signifikan meningkatkan kekhawatiran perlambatan ekonomi," kata Tamas Varga dari broker PVM Oil Associates.



Di sisi pasokan, Badan Informasi Energi AS memangkas perkiraan produksi minyak mentah AS untuk 2022 dan 2023. Sekarang, mereka memperkirakan produksi pada 2022 menjadi rata-rata 11,9 juta barel per hari (bph) dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya 12 juta barel per hari.

Mengutip Antara, Rabu, 11 Mei 2022, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate WTI) AS untuk pengiriman Juni merosot USD3,33 atau 3,2 persen menjadi USD100,11 per barel.Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli jatuh USD3,48 atau 3,28 persen menjadi USD102,46 per barel.Kedua kontrak acuan minyak turun berturut-turut dan merosot lebih dari USD4 per barel sebelumnya pada awal sesi perdagangan.Di sisi lain, penurunan harga minyak mentah juga dipicu oleh kesepakatan Komisi Uni Eropa untuk menghentikan impor minyak dari Rusia. Jepang, yang memperoleh empat persen dari impor minyak Rusia juga setuju untuk menghentikan pembelian tersebut.Di Amerika Serikat, persediaan minyak mentah, sulingan dan bensin kemungkinan turun minggu lalu. Stok produk minyak mentah dan produk minyak penyulingan Eropa mencapai sekitar satu miliar barel pada April, turun 10,3 persen pada basis tahun-ke-tahun.