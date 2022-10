Stok Menurun, Harga Minyak Dunia Kembali Memanas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Kondisi ini menghentikan penurunan beruntun tiga hari beruntun setelah data menunjukkan penurunan dalam stok minyak mentah AS. Serra berita negara itu akan melepaskan lebih banyak minyak mentah dari cadangannya. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate untuk pengiriman November, terangkat USD2,73 atau 3,3 persen menjadi USD85,55 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember bertambah USD2,38 atau 2,6 persen menjadi USD92,41 per barel di London ICE Futures Exchange.Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan persediaan minyak mentah komersial negara itu turun 1,7 juta barel selama pekan yang berakhir 14 Oktober. Sementara itu, para analis yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights memperkirakan penurunan 1,2 juta barel dalam pasokan minyak mentah AS.Menurut EIA, total persediaan bensin motor turun 0,1 juta barel pekan lalu, sementara persediaan bahan bakar sulingan naik 0,1 juta barel.Amerika Serikat diberitakan akan melepaskan lebih banyak minyak mentah dari cadangannya. Pada sesi sebelumnya, harga acuan mencapai level terendah dua minggu setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan dia berencana untuk melepaskan 15 juta barel minyak dari Cadangan Minyak Strategis (SPR)."Secara realistis rilis SPR adalah bearish jangka pendek, bullish jangka panjang karena pada akhirnya Anda harus membelinya kembali," kata Direktur Riset Pasar di Tradition Energy Gary Cunningham dikutip dari Antara, Kamis, 20 Oktober 2022.Biden mencatat rencana AS untuk membeli kembali minyak untuk cadangan jika harga cukup turun. Pelepasan cadangan tersebut akan menjadi penjualan terakhir dari rencana penjualan 180 juta barel minyak yang diumumkan tak lama setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari.