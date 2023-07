Investor Aset Kripto Harus Waspadai Sentimen Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Investor aset kripto harus melihat berbagai sentimen yang muncul sebelum memutuskan berinvestasi. Pada pekan ini sejumlah kabar muncul, baik positif dan negatif untuk mendorong pergolakan aset kripto. Hal ini perlu menjadi perhatian investor untuk melakukan aksi buy atau wait and see.Financial Expert Ajaib Kripto Panji Yudha mengatakan kabar positif datang dari industri kripto Inggris yang berpotensi akan berkembang setelah regulator meresmikan Rancangan Undang-undang Layanan dan Pasar Keuangan 2023 menjadi Undang-Undang negara. Undang-undang baru ini akan menjadi batu loncatan dalam pengembangan peraturan keuangan independen Inggris setelah berhasil keluar dari Uni Eropa."Investor juga harus mencermati beberapa peristiwa ekonomi dari AS, seperti The Federal reserve yang akan melakukan rapat FOMC Minutes pada Rabu 5 Juli 2023, untuk melihat arah kebijakan moneter selanjutnya," tegas dia dalam keterangan resminya, Selasa, 4 Juli 2023.Lalu, pekan ini juga akan ada data terbaru di pasar tenaga kerja dengan Survei Pembukaan Pekerjaan dan Perputaran Tenaga Kerja (JOLTS) dan Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP yang akan dijadwalkan keluar pada Kamis, 6 Juli 2023. Selanjutnya, laporan nonfarm payrolls (NFP) terbaru pada Jumat pekan ini, 7 Juli 2023 dapat memberikan informasi pertumbuhan pekerjaan pada Juni 2023.Laporan NFP berkontribusi hingga 80 persen bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) AS, sehingga sering dijadikan acuan oleh bank sentral AS, the Fed, untuk menentukan arah kebijakan moneter. NFP Juni diprediksi menjadi 225 ribu, lebih rendah dari Mei sebesar 339 ribu."Jika hasil NFP sesuai prediksi atau lebih rendah dari ekspektasi pasar maka akan berdampak positif ke BTC. Namun, jika melebihi ekspektasi pasar maka akan memicu penguatan nilai mata uang dolar AS dan menekan harga BTC,” kata Panji Yudha.Melihat harga bitcoin di kisaran level tertinggi dalam setahun terakhir, investor disarankan untuk waspada terhadap risiko dan volatilitas yang terjadi ke depan."Investor diharapkan berinvestasi dengan uang dingin dan sesuaikan manajemen risiko dengan target investasi yang telah ditentukan. Manfaatkan fitur take profit dan Stop Loss di aplikasi Ajaib Kripto guna untuk mengamankan profit dan meminimalisir potensi risiko kerugian," kata Panji Yudha.