Elon Musk Beli Twitter Senilai Rp634 Triliun, Sahamnya Langsung Melejit 5%

Antara - 26 April 2022 12:31 WIB

Jakarta: Elon Musk mencapai kesepakatan untuk membeli Twitter dengan harga sekitar USD44 miliar (sekira Rp634 triliun) pada Senin waktu setempat.Musk menjanjikan sentuhan yang lebih lunak untuk mengawasi konten di platform media sosial tersebut. Ia juga mempromosikan minatnya akan kebebasan berpendapat dan kritik tentang berbagai masalah di platform tersebut.



Salah satu pria terkaya di dunia, yang juga merupakan CEO Tesla itu juga mengatakan dia ingin memiliki dan memprivatisasi Twitter , karena dia pikir Twitter tidak memenuhi potensinya sebagai platform untuk kebebasan berbicara.Musk mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama dengan Twitter, dia ingin membuat layanan lebih baik dari sebelumnya dengan fitur-fitur baru sambil menyingkirkan akun spam otomatis dan membuat algoritmanya terbuka untuk umum untuk meningkatkan kepercayaan."Kebebasan berbicara adalah landasan demokrasi yang berfungsi, dan Twitter adalah alun-alun kota digital, tempat hal-hal penting bagi masa depan umat manusia diperdebatkan," kata Musk, dikutip dari Antara, Selasa, 26 April 2022.Pendekatan yang lebih lepas tangan terhadap moderasi konten yang dibayangkan Musk membuat banyak pengguna khawatir platform tersebut akan menjadi lebih banyak surga bagi disinformasi, ujaran kebencian, dan intimidasi, yang dalam beberapa tahun terakhir tengah diusahakan untuk diperangi.Adapun kesepakatan itu dikonfirmasi kira-kira dua minggu setelah miliarder itu pertama kali mengungkapkan sembilan persen sahamnya di platform. Musk mengatakan pekan lalu, dia telah menganggarkan USD46,5 miliar untuk membeli Twitter, sehingga memberi tekanan pada dewan perusahaan untuk menegosiasikan kesepakatan.Twitter mengatakan transaksi itu telah disetujui dengan suara bulat oleh dewan direksi dan diperkirakan akan ditutup pada 2022, sambil menunggu persetujuan peraturan dan persetujuan pemegang saham.Saham Twitter Inc. langsung melonjak lebih dari lima persen pada Senin menjadi USD51,70 per saham. Pada 14 April, Musk mengumumkan tawaran untuk membeli Twitter seharga USD54,20 per saham.Musk telah menggambarkan dirinya sebagai seorang absolut kebebasan berbicara tetapi juga dikenal karena memblokir atau meremehkan pengguna Twitter lain yang mempertanyakan atau tidak setuju dengannya. Dalam beberapa pekan terakhir, dia telah mengusulkan pelonggaran pembatasan konten Twitter.Seperti aturan yang menangguhkan akun mantan Presiden Donald Trump, sambil membersihkan platform akun spambot palsu, dan mengalihkan iklan sebagai model pendapatan utamanya. Musk yakin dia dapat meningkatkan pendapatan melalui langganan yang memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan yang membayar, bahkan adanya kemungkinan versi Twitter yang bebas iklan.(SAW)