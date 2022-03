Wall Street Bangkit, Dow Jones Meroket 653 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Saham-saham d i Wall Street AS melonjak pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), dipimpin oleh saham keuangan dan teknologi, rebound dari penurunan beberapa hari karena harga minyak turun tajam. Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 653,61 poin atau 2,00 persen menjadi 33.286,25. Indeks S&P 500 bertambah 107,18 poin atau 2,57 persen menjadi 4.277,88. Indeks Komposit Nasdaq melambung 460 poin atau 3,59 persen menjadi 13.255,55. Indeks S&P 500 membukukan kenaikan persentase satu hari terbesar sejak Juni 2020, sementara Nasdaq mencatat kenaikan terbesar sejak Maret 2021. Kelompok teknologi kelas berat dan keuangan adalah sektor S&P 500 dengan keuntungan tertinggi, masing-masing terangkat 4,0 persen dan 3,6 persen.Energi, yang telah menjadi pemain sektor yang menonjol pada 2022, merosot 3,2 persen karena harga patokan minyak mentah Brent turun menjadi sekitar USD110 per barel dari lebih dari USD130 per barel pada awal minggu.Harga minyak global mencatat penurunan terbesar sejak awal pandemi hampir dua tahun lalu, setelah Uni Emirat Arab mengatakan anggota OPEC akan mendukung peningkatan produksi ke pasar yang berantakan karena gangguan pasokan yang disebabkan oleh sanksi yang dikenakan pada Rusia atas konfliknya dengan Ukraina.Kenaikan tajam pada minyak dan komoditas lainnya telah memicu kekhawatiran tentang guncangan lebih lanjut terhadap kenaikan inflasi dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi."Saya pikir ini adalah reli oversold pada pendinginan komoditas-komoditas," kata Kepala Investasi di Greenwood Capital Walter Todd dikutip dari Antara, Kamis, 10 Maret 2022."Saham telah dijual cukup agresif selama beberapa hari. Saya tidak tahu bahwa itu mengubah arah secara permanen.” jelas dia.Saham perjalanan dan liburan, yang telah terpukul keras baru-baru ini, juga melonjak, dengan saham Carnival Corp melonjak 8,8 persen dan United Airlines Holdings terangkat 8,3 persen.“Pasar sedang istirahat, berkonsolidasi dari tren turun yang telah membuat banyak saham benar-benar terpukul, terutama di sisi pertumbuhan pasar,” kata ahli strategi investasi global untuk Commonwealth Financial Network Anu Gaggar.Dalam perkembangan terakhir, Ukraina menuduh Rusia mengebom sebuah rumah sakit anak-anak di pelabuhan Mariupol yang terkepung selama gencatan senjata yang disepakati untuk memungkinkan warga sipil yang terperangkap di kota itu melarikan diri. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Turki pada Kamis.Saham-saham telah kesulitan karena kekhawatiran tentang krisis Rusia-Ukraina telah memperdalam aksi jual yang awalnya dipicu oleh kekhawatiran atas imbal hasil obligasi yang lebih tinggi karena Federal Reserve diperkirakan akan memperketat kebijakan moneter tahun ini untuk melawan inflasi.Investor sedang menunggu laporan Kamis tentang harga konsumen AS sebagai rilis data utama menjelang pertemuan Fed 15-16 Maret. Sekitar 14 miliar saham berpindah tangan di bursa AS, dibandingkan dengan rata-rata harian 13,6 miliar selama 20 sesi terakhir.