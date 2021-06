Dolar AS Cerah Jelang Rilis Data Ekonomi Utama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat. Hal ini karena pelaku pasar menunggu beberapa data ekonomi.Melansir Xinhua, Rabu, 9 Juni 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,14 persen menjadi 90,0731.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,2180 dolar AS dari 1,2195 dolar AS di sesi sebelumnya. Sementara poundsterling Inggris turun menjadi 1,4164 dolar AS dari 1,4183 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7742 dolar dari 0,7760 dolar.Dolar AS dibeli 109,48 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,26 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8963 franc Swiss dari 0,8972 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2105 dolar Kanada dari 1,2070 dolar Kanada.Indeks harga konsumen AS Mei, ukuran utama inflasi, dijadwalkan akan diumumkan pada Kamis waktu setempat. Pedagang akan melihatnya untuk menilai tingkat inflasi.(AHL)