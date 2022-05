Rubel Rusia Kembali Perkasa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Moskow: Mata uang Rubel Rusia menguat tajam dalam perdagangan yang bergejolak di Bursa Moskow pada Senin,30 Mei 2022, membalikkan beberapa kerugian besar pekan lalu, karena mempertahankan dukungan dari kontrol modal dan akun perdagangan Rusia yang kuat. Rubel jatuh pekan lalu karena bank sentral memangkas suku bunga. Prospek pelonggaran kontrol modal dan kemungkinan gagal bayar atau default surat utang pemerintah menambah tekanan ke bawah. Pada pukul 08.07 GMT, rubel menguat hampir 5,0 persen pada 63,47 terhadap Dolar AS. Rabu, 25 Mei 2022, rubel telah mencapai 55,80 terhadap Dolar AS, level terkuat sejak Februari 2018.Terhadap euro, rubel naik 6,0 persen menjadi 65,40 per euro, setelah Rabu lalu, 25 Mei 2022, mencapai tertinggi tujuh tahun di 57,10 per euro, pada puncak pembayaran pajak akhir bulan yang biasanya mendorong perusahaan-perusahaan yang berfokus pada ekspor untuk mengkonversi mata uang asing guna memenuhi kewajiban."Gambaran fundamental keseluruhan untuk rubel tidak banyak berubah. Kami tidak mengesampingkan pengembalian ke level 60-63 terhadap Dolar AS," kata Kepala Investasi di perusahaan LockoInvest Dmitry Polevoy dikutip dari Antara, Senin, 30 Mei 2022.Didorong oleh kontrol modal, rubel telah meningkat menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di dunia sepanjang tahun ini hingga penurunan minggu lalu. Persyaratan pembayaran gas baru untuk konsumen Uni Eropa yang memerlukan konversi mata uang asing menjadi rubel dan penurunan impor juga mendukung rubel.Mata pasar terfokus pada kemampuan Rusia untuk membayar utang luar negerinya setelah Amerika Serikat mendorongnya ke ambang default utang bersejarah dengan tidak memperpanjang lisensi untuk membayar pemegang obligasi, karena Washington meningkatkan tekanan menyusul apa yang disebut Rusia sebagai "operasi militer khusus" di Ukraina.Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov mengatakan Rusia berencana untuk menyelesaikan kewajiban Eurobond-nya menggunakan mekanisme yang mirip dengan skema yang digunakan untuk membayar gas Rusia dalam rubel.Indeks saham Rusia beragam. Indeks RTS dalam denominasi Dolar AS naik 4,2 persen menjadi 1.181,7 poin. Indeks MOEX Rusia berbasis rubel turun 0,3 persen pada 2.401,0 poin, tertekan oleh pemulihan rubel.