AS Beri Dukungan untuk Lithuania dan Uni Eropa Hadapi Tekanan Ekonomi dari Tiongkok

(ABD)

Washington: Perwakilan Dagang Amerika Serikat (AS) Katherine Tai menyatakan AS memberi dukungan kuat untuk Lithuania dan Uni Eropa (UE) dalam menghadapi tekanan ekonomi dari Tiongkok . Hal itu diutarakan selama panggilan dengan Wakil Presiden Eksekutif UE Valdis Dombrovskis.Ungkapan dukungan untuk Lithuania adalah yang kedua minggu ini dari Katherine Tai. Dalam panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Lithuania Gabrielius Landsbergis, Katherine menekankan komitmen AS untuk bekerja dengan UE dan negara-negara anggota untuk mengatasi perilaku diplomatik dan ekonomi yang memaksaMengutip The Business Times, Senin, 10 Januari 2022, Lithuania berada di bawah tekanan dari Tiongkok, yang mengklaim Taiwan yang secara demokratis memerintah sebagai wilayahnya sendiri, untuk membatalkan keputusan tahun lalu untuk mengizinkan pulau itu membuka kedutaan de facto di Vilnius dengan namanya sendiri.Di sisi lain, pejabat Federal Reserve bulan lalu khawatir tentang dampak varian baru covid-19 Omicron. Akan tetapi, bank sentral percaya ekonomi Amerika Serikat telah cukup pulih usai mengalami penurunan akibat pandemi covid-19 dan suku bunga bisa naik lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.FOMC berkumpul ketika varian Omicron menyebar di seluruh Amerika Serikat, tetapi sebelum lonjakan kasus baru terlihat dalam beberapa hari terakhir. Para pejabat terpecah atas seberapa besar ancaman yang ditimbulkan oleh ketegangan baru terhadap ekonomi terbesar di dunia itu, dengan banyak percaya itu membuat prospek ekonomi lebih tidak pasti."Beberapa mengatakan mereka belum melihat varian baru secara fundamental mengubah jalur pemulihan ekonomi," menurut risalah.Risalah pertemuan The Fed di Desember memberikan tampilan terhadap pertimbangan komite kebijakan Fed, yang bersidang ketika bank sentral AS menghadapi tekanan yang meningkat untuk bertindak melawan gelombang inflasi yang membuat harga konsumen melonjak ke level tertinggi selama beberapa dekade.FOMC mempercepat penarikan langkah-langkah stimulus pandemi dan merilis perkiraan yang menunjukkan para bankir sentral berharap untuk menaikkan suku bunga -senjata paling ampuh mereka melawan kenaikan harga- sebanyak tiga kali pada 2022.