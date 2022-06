Laju Pelemahan Bitcoin Mulai Mereda

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AHL)

London/New York: Bitcoin mengurangi laju penurunannya pada Rabu waktu setempat setelah menyelam ke level terendah 18 bulan. Kondisi ini didukung oleh sikap keras Federal Reserve (Fed) AS terhadap inflasi, bahkan di tengah krisis pasar minggu ini setelah pemberi pinjaman kripto Celsius membekukan penarikan para nasabahnya. Mata uang kripto terbesar di dunia itu turun sebanyak 7,8 persen menjadi USD20.079,72, terendah sejak Desember 2020. Bitcoin telah kehilangan sekitar 33 persen terhadap dolar AS sejak Jumat, 10 Juni 2022, turun lebih dari 50 persen sejak awal tahun. Bitcoin telah merosot sekitar 70 persen dari rekor tertinggi USD69 ribu pada November.Melansir Antara, Kamis, 16 Juni 2022, bitcoin terakhir turun 1,31 persen menjadi USD21.669,37.Sektor mata uang digital telah terpukul minggu ini setelah Celsius membekukan penarikan dan transfer antar akun, memicu kekhawatiran penularan di pasar yang terguncang oleh matinya token terraUSD dan luna bulan lalu.Mata uang kripto mendapat dukungan ketika indeks S&P 500 reli setelah pengumuman kebijakan oleh The Fed untuk menaikkan suku bunga, menghentikan penurunan lima sesi. The Fed menaikkan suku bunga targetnya sebesar tiga perempat poin persentase, kenaikan suku bunga terbesar sejak 1994.Baca juga: Restrukturisasi, Perusahaan Dompet Bitcoin Coinbase Pangkas 1.100 Pekerja Dana-dana kripto melihat arus keluar USD102 juta minggu lalu, menurut manajer aset digital CoinShares, mengutip antisipasi investor terhadap kebijakan bank sentral yang lebih ketat. Nilai pasar kripto global telah anjlok 70 persen menjadi di bawah USD900 miliar dari puncaknya sebesar USD2,97 triliun pada November, data CoinMarketCap menunjukkan."Beberapa bagian dari ekosistem kripto yang lebih luas menghadapi perhitungan yang agak keras. Ketika realitas pasar bearish mulai menetap, pengaruh tersembunyi dan kelemahan struktural proyek itu hanya berfungsi ketika harga naik akhirnya terungkap," jelas Direktur Eksekutif di dana lindung nilai aset digital ARK36, Mikkel Morch.Celsius telah menyewa pengacara restrukturisasi dan mencari kemungkinan opsi pembiayaan dari investor, Wall Street Journal melaporkan, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Celsius juga menjajaki alternatif strategis termasuk restrukturisasi keuangan.Mata uang kripto yang lebih kecil, yang cenderung bergerak seiring dengan bitcoin, juga turun. Ether, token terbesar kedua, jatuh ke level terendah USD1.013, terendah sejak Januari 2021, dan terakhir turun 1,22 persen menjadi USD1.172,76.Bursa utama AS Coinbase Global Inc mengatakan akan memangkas sekitar 1.100 pekerja, atau 18 persen dari tenaga kerjanya. Gemini, bursa AS lainnya, mengatakan bulan ini akan memangkas 10 persen dari tenaga kerjanya.Namun yang lain terus mempekerjakan. Binance, bursa terbesar di dunia, mengatakan sedang merekrut 2.000 posisi, dan bursa AS Kraken mengatakan memiliki 500 peran yang harus diisi."Bertahanlah," cuit CEO Binance Changpeng Zhao.