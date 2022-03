Harga Minyak Dunia Turun Lagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bengaluru: Harga minyak jatuh pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), setelah sesi yang bergejolak sehari setelah penurunan harian terbesar dalam dua tahun. Penyebabnya, Rusia berjanji untuk memenuhi kewajiban kontrak dan beberapa pedagang mengatakan kekhawatiran gangguan pasokan sudah berlebihan. Minyak mentah berjangka brent untuk pengiriman Mei jatuh USD1,81 atau 1,6 persen menjadi USD109,33 per barel, setelah naik sebanyak 6,5 persen di awal sesi. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April merosot USD2,68 atau 2,5 persen menjadi USD106,02 per barel, menyerahkan lebih dari 5,7 persen dari kenaikan intraday.Sejak invasi Rusia 24 Februari ke Ukraina, pasar minyak menjadi yang paling bergejolak dalam dua tahun. Pada Rabu, 9 Maret 2022 patokan global minyak mentah Brent membukukan penurunan harian terbesar sejak April 2020. Dua hari sebelumnya, mencapai level tertinggi 14 tahun di lebih dari USD139 per barel."Saya pikir beberapa kegelisahan perang akan keluar dari pasar," kata mitra di Again Capital di New York John Kilduff dikutip dari Antara, Jumat, 11 Maret 2022."Kami menolak (harga minyak) USD130 per barel dua kali minggu ini. Orang-orang mulai bertanya apakah ada terlalu banyak masalah pasokan. Masih banyak pasokan di Rusia," katanya.Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam sebuah pertemuan, negara itu, produsen energi utama yang memasok sepertiga gas Eropa dan tujuh persen minyak global, akan terus memenuhi kewajiban kontraktualnya pada pasokan energi.Namun, minyak dari pengekspor minyak mentah terbesar kedua di dunia itu sedang dijauhi karena invasinya ke Ukraina, dan banyak yang tidak yakin dari mana pasokan pengganti akan datang. Komentar dari pejabat Uni Emirat Arab (UEA) mengirimkan sinyal yang bertentangan, menambah volatilitas.Pada Rabu 9 Maret 2022, minyak brent merosot 13 persen setelah duta besar UEA untuk Washington mengatakan negaranya akan mendorong Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak untuk mempertimbangkan produksi yang lebih tinggi.Menteri Energi UEA Suhail al-Mazrouei menarik kembali pernyataan duta besar dan mengatakan anggota OPEC berkomitmen pada perjanjian yang ada dengan kelompok itu untuk meningkatkan produksi hanya 400 ribu barel per hari (bph) setiap bulan.Sementara UEA dan Arab Saudi memiliki kapasitas cadangan, beberapa produsen lain dalam aliansi OPEC+ sedang berjuang untuk memenuhi target produksi karena kurangnya investasi infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir.Amerika Serikat membuat langkah-langkah untuk melonggarkan sanksi terhadap minyak Venezuela dan upaya untuk menyegel kesepakatan nuklir dengan Teheran, yang dapat menyebabkan peningkatan pasokan minyak. Pasar juga mengantisipasi rilis stok lebih lanjut yang dikoordinasikan oleh Badan Energi Internasional dan pertumbuhan produksi AS."Dengan niat baik, koordinasi dan keberuntungan, guncangan pasokan dapat sangat dikurangi tetapi mungkin tidak dinetralisir," kata analis pasar minyak PVM Tamas Varga.Namun, para pedagang menolak untuk menyebut reli minyak berakhir. Beberapa mengatakan kemerosotan baru-baru ini bisa jadi sebagian karena profit taking, mencatat minyak tetap naik lebih dari 15 persen sejak invasi Ukraina."Kami mungkin akan memiliki lebih banyak spekulasi dan beberapa orang yang ingin menjual untuk mengambil keuntungan, tetapi kami baru saja berada di wilayah baru di sini," kata Wakil Presiden Senior untuk Energi di StoneX Financial Inc Thomas Saal."Polanya belum terlihat seperti kita berada di puncak. Saat kita berpikir seperti itu, pasar menemukan energi baru untuk naik lebih tinggi," katanya.