Sinyal The Fed Bikin Harga Emas Memudar

baca juga: Kilau Emas Dunia Bersinar

Tingginya inflasi



Advertisement

(SAW)

London: Harga emas dunia terkoreksi pada pembukaan perdagangan hari ini. Hal ini karena iklim suku bunga tinggi, yang diutarakan The Fed kemarin, buruk bagi aset safe haven emas dan baik bagi Dolar AS.Melansir Investing.com, Jumat, 20 Oktober 2023, harga emas dunia acuan XAU//USD melemah 0,07 persen atau 1,59 bps ke level USD1.972,82 per barel pada pembukaan perdagangan Jumat, 20 Oktober 2023.Obligasi AS untuk 10 tahun terkoreksi 0,01 persen. Obligasi AS untuk 30 tahun terkoreksi 0,013 persen. Sementara itu, indeks dolar naik 0,05 persen ke level 106.Pergerakan emas dunia tertekan setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bank sentral akan tegas dalam komitmennya terhadap mandat dua persen inflasi dalam jangka panjang.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan inflasi AS konsumen September di negara itu naik 3,7 persen dari tahun lalu. Sementara inflasi inti, tidak termasuk makanan dan energi, meningkat 4,1 persen."Inflasi masih terlalu tinggi, dan data yang baik dalam beberapa bulan hanyalah permulaan dari apa yang diperlukan untuk membangun keyakinan bahwa inflasi bergerak turun secara berkelanjutan menuju tujuan kami," kata Powell.