Pesona Emas Dunia Masih Redup, Ada Apa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Emas bertahan di atas level psikologis

(ABD)

Chicago: Harga emas dunia sedikit lebih rendah pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), memperpanjang kerugian untuk hari ketiga berturut-turut. Hal itu karena tertekan oleh penguatan dolar AS ketika para investor menilai kembali ekspektasi mereka untuk penurunan suku bunga dari Federal Reserve Mengutip Antara, Sabtu, 13 Mei 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, tergerus USD0,70 atau 0,03 persen menjadi USD2.019,80 per ons, setelah menyentuh level tertinggi sesi di USD2.027,80 dan terendah di USD2.005,70.Emas berjangka merosot sebanyak USD16,60 atau 0,81 persen menjadi USD2.020,50 pada Kamis, 11 Mei, setelah tergelincir sebanyak USD5,80 atau 0,28 persen menjadi USD2.037,10 pada Rabu, 10 Mei, dan terkerek sebanyak USD9,70 atau 0,48 persen menjadi USD2.042,90 pada Selasa, 9 Mei.Harga Fed Fund berjangka menunjukkan bahwa pasar mengurangi ekspektasi mereka untuk penurunan suku bunga tahun ini, dan sekarang memperkirakan hampir 92 persen peluang bank akan mempertahankan suku bunga stabil pada pertemuan Juni.Dalam pidatonya di konferensi bank sentral Eropa di Frankfurt, Gubernur Federal Reserve Michelle Bowman mengatakan indeks harga konsumen terbaru dan laporan ketenagakerjaan belum memberikan bukti yang konsisten bahwa inflasi sedang menurun."Saya akan terus memantau dengan cermat data yang masuk karena saya mempertimbangkan sikap kebijakan moneter yang tepat untuk pertemuan Juni kami," ujarnya.Namun, emas masih bertahan di atas level psikologis USD2.000 karena permintaan safe haven untuk logam kuning tetap relatif tinggi di tengah prospek ekonomi yang memburuk. Sementara itu, data ekonomi yang dirilis beragam. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan harga impor AS naik 0,4 persen pada April, menyusul penurunan 0,8 persen di bulan sebelumnya.Ukuran sentimen konsumen University of Michigan jatuh ke pembacaan awal Mei 57,7 dari pembacaan April 63,5. Itu level terendah sejak November tahun lalu. Para ekonom memperkirakan pembacaan Mei sebesar 63.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 27 sen atau 1,11 persen menjadi USD24,154 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Juli merosot sebanyak USD38,00 atau 3,44 persen menjadi USD1.067 per ons.