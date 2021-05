Kurs Dolar AS Tertekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat. Pelaku pasar mencerna angka penjualan ritel bulanan negara itu.Melansir Xinhua, Sabtu, 15 Mei 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,48 persen menjadi 90,3191.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,2143 dolar AS dari 1,2075 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi 1,4100 dolar AS dari 1,4042 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7785 dolar AS dari 0,7725 dolar AS.Dolar AS dibeli 109,35 yen Jepang, lebih rendah dari 109,45 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9021 franc Swiss dari 0,9062 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2112 dolar Kanada dari 1,2166 dolar Kanada.Di sisi ekonomi, Departemen Perdagangan melaporkan penjualan ritel AS mencapai USD619,9 miliar pada April, tidak berubah dari bulan sebelumnya.Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones dan The Wall Street Journal memperkirakan kenaikan 0,8 persen.(AHL)