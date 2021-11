Harga Emas Dunia Keok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada Senin waktu setempat. Pelemahan ini disebabkan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) yang menguat.Melansir Xinhua, Selasa, 16 November 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun USD1,9 atau 0,1 persen menjadi USD1.866,6 per ons. Harga emas juga berada di bawah tekanan karena indeks kondisi bisnis manufaktur Empire State Fed New York naik 11,1 poin menjadi 30,9 pada November. Analis pasar juga mengaitkan penurunan emas dengan aksi ambil untung, menyusul kenaikan dalam tujuh sesi berturut-turut.Di sisi lain, harga perak untuk pengiriman Desember turun 24,1 sen atau 0,95 persen menjadi USD25,105 per ond. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari naik USD7,7 atau 0,71 persen menjadi USD1.096,9 per ons.Pelemahan harga emas ini berbanding terbalik dengan menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Penguatan ini karena pelaku pasar sedang menunggu data ekonomi. Indeks dolar , yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,30 persen pada 95,4078 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1385 dolar AS dari 1,1443 dolar AS di sesi sebelumnya. Sementara poundsterling Inggris naik menjadi 1,3427 dolar AS dari 1,3417 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7350 dolar AS dari 0,7331 dolar.Selanjutnya, dolar AS dibeli 114,08 yen Jepang, lebih tinggi dari 113,95 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9246 franc Swiss dari 0,9208 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2510 dolar Kanada dari 1,2551 dolar Kanada.