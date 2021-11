Inflasi AS Melesat, Investor Global Ketar-ketir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menilai inflasi AS yang semakin tinggi membuat pelaku pasar dan investor global ketar-ketir.Sebab, kenaikan inflasi tersebut akan mendorong suku bunga Bank Sentral di berbagai belahan dunia. Termasuk Bank Sentral AS, The Fed."Kami melihat dengan inflasi tidak kunjung turun, mungkin sudah saatnya The Fed menenangkan pasar, tidak lagi dengan kata-kata inflasi hanya akan terjadi sementara," jelas Nico Demus, Kamis, 18 November 2021.Sebelumnya Ketua The Fed Jerome Powell meyakinkan pelaku pasar dan investor untuk tidak perlu khawatir. Namun masalahnya, inflasi Amerika kemarin naik hingga 6,2 persen atau tertinggi dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.Inflasi tersebut didominasi oleh mobil, makanan, bensin, listrik, dan minyak. Personal consumption AS naik hingga 4,4 persen (yoy) pada September lalu, dan merupakan kenaikkan tertinggi sejak 1991.