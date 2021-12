OPEC+ Siap Ambil Keputusan tentang Kebijakan Produksi di Tengah Kemunculan Omicron

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

London: OPEC dan sekutunya akan memutuskan pada Kamis waktu setempat apakah akan melepaskan lebih banyak minyak ke pasar atau menahan pasokan. Pertimbangan itu di tengah fluktuasi besar harga minyak mentah, rilis cadangan minyak dari Amerika Serikat (AS) , dan adanya kekhawatiran atas varian baru virus korona bernama Omicron Mengutip Channel News Asia, Jumat, 3 Desember 2021, kelompok produsen OPEC+ yang terdiri dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya telah berselisih terkait permintaan AS untuk meningkatkan produksi minyak guna mendukung ekonomi global.Produsen mengatakan mereka tidak ingin menghambat pemulihan industri energi yang rapuh dengan kelebihan pasokan baru. Rusia dan Arab Saudi, produsen OPEC+ terbesar, mengatakan menjelang pertemuan minggu ini bahwa tidak perlu reaksi spontan untuk mengubah kebijakan.Irak mengatakan OPEC+ diperkirakan memperpanjang kebijakan produksi yang ada dalam jangka pendek. Sejak Agustus, grup tersebut telah menambahkan tambahan 400 ribu barel per hari (bph) produksi ke pasokan global, secara bertahap mengurangi pemotongan rekor yang disepakati pada 2020 ketika permintaan turun karena pandemi.Pada Rabu waktu setempat, para ahli OPEC+ mengatakan dalam sebuah laporan yang dilihat, dampak dari Omicron belum jelas, meskipun banyak negara memberlakukan penguncian dan pembatasan lainnya.Bahkan sebelum kekhawatiran tentang Omicron muncul, OPEC+ telah mempertimbangkan dampak dari pengumuman minggu lalu oleh Amerika Serikat dan konsumen utama lainnya untuk melepaskan cadangan minyak mentah darurat guna meredam harga energi.OPEC+ memperkirakan surplus tiga juta barel per hari pada kuartal pertama 2022 setelah rilis cadangan, naik dari 2,3 juta barel per hari sebelumnya. Namun, laporan tersebut mengatakan bahwa dampak dari rilis tersebut akan diredam karena beberapa negara menjadikannya sukarela dan durasinya tidak pasti."Pemerintahan Presiden AS Joe Biden dapat menyesuaikan waktu rilis jika harga turun secara substansial," pungkas Wakil Menteri Energi AS David Turk.