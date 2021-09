Walau Ada Krisis, Bos Evergrande Hui Ka Yan Telah Dibayar USD8 Miliar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Meskipun terjadi penurunan saham hingga 80 persen, Evergrande Group sepanjang tahun ini telah membuat kekayaan pendirinya, miliarder Hui Ka Yan berkurang.Namun jangan salah, Hui Ka Yan akan tetap sangat kaya, bahkan jika perusahaan itu ambruk di bawah beban utangnya yang lebih dari USD300 miliar atau setara Rp4.285 triliun (kurs Rp14.283 per USD) dengan serangkaian utang yang menjulang.Melansir Forbes, Minggu, 26 September 2021, dari perkiraan kekayaan Hui saat ini sebesar USD11,5 miliar (Rp164,2 triliun), Forbes menghitung sebanyak USD8 miliar (setara Rp114 triliun) berasal dari dividen tunai yang dibayarkan kepada Hui sejak IPO Evergrande 2009 di Bursa Efek Hong Kong.Menurut laporan tahunannya, total kewajiban pengembang real estat telah meningkat setiap tahun sejak go public. Serta telah membayar dividen setiap tahun kecuali 2016.Dividen tersebut utamanya masuk ke kantong satu orang, yakni Hui, yang memiliki 10,2 miliar saham Evergrande atau setara 77 persen saham di perusahaan itu. Evergrande membayar dividen sebesar 1,13 yuan per saham (USD0,17) untuk 2017 dan 1,419 yuan per saham (USD0,22) untuk 2018, serta menghasilkan pendapatan lebih dari USD4 miliar untuk Hui selama dua tahun saja (dividen di Hong Kong tidak dikenakan pajak).Selama rentang waktu itu, utang Evergrande meningkat dari USD179 miliar menjadi USD243 miliar. Pada akhir 2020, Evergrande memiliki kewajiban USD302 miliar (1,95 triliun yuan), naik dari USD7,7 miliar (49,9 miliar yuan) pada 2009 ketika perusahaan go public."Tanggung jawab lebih pada pemberi pinjaman. Jika pemberi pinjaman mengetahui fakta bahwa penggunaan dana adalah untuk mendanai dividen, mereka harus lebih berhati-hati," kata konsultan keuangan perusahaan Robert Willens."Seringkali dalam kasus seperti ini, pemberi pinjaman akan meminta jaminan dari pemegang saham utama. Itu tidak akan mengejutkan untuk menemukan bahwa ada semacam pengaturan di mana pemegang saham akan berada," tambahnya.Didirikan 25 tahun lalu di Guangzhou, Evergrande telah menjadi pengembang properti terbesar kedua di Tiongkok berdasarkan penjualan di bawah kepemimpinan Hui, di belakang Country Garden Holdings.Tetapi kekhawatiran tentang utang yang membengkak dan ketidakmampuannya untuk melakukan pembayaran bunga, telah menyebabkan sahamnya menurun tajam tahun ini.Evergrande mendorong pasar perumahan Tiongkok ke ambang bencana pekan lalu, ketika memperingatkan bank bahwa mereka tidak akan dapat melakukan pembayaran utang yang jatuh tempo bulan ini. Pengembang itu masih berutang sekitar 1,6 juta apartemen yang belum selesai kepada pembeli yang sudah membayar uang muka."Apakah Hui Ka Yan tetap di tempatnya atau tidak, sangat sulit bagi saya untuk mengatakannya. Saya pikir Evergrande harus menjual aset nonintinya dan harus memberikan banyak pengembangannya kepada pengembang domestik," ujar salah satu pendiri J Capital Research yang berbasis di New York, Anne Stevenson-Yang.Hui, yang saat ini berusia 63, tumbuh miskin dan belajar di Universitas Sains dan Teknologi Wuhan. Dia bekerja sebagai teknisi di sebuah pabrik baja selama satu dekade mulai 1982. Kemudian meluncurkan Evergrande dan membeli properti dengan harga murah.Kekayaannya memuncak menjadi USD36,2 miliar pada daftar Miliarder Dunia 2019 Forbes dan masih USD27,7 miliar pada 5 Maret dalam daftar tahun ini, menjadikannya orang terkaya ke-53 di dunia.Nilai sahamnya telah jatuh dari lebih dari USD20 miliar menjadi USD3,5 miliar. Tetapi bahkan jika nilainya nol, dividennya saja masih akan membuatnya menjadi salah satu dari 100 orang terkaya di Tiongkok, dan lebih kaya daripada miliarder AS seperti salah satu pendiri dan CEO Epic Games Tim Sweeney dan taipan hedge fund David Shaw.Sementara itu, New York Times melaporkan bahwa Evergrande meminta pinjaman dari puluhan ribu karyawan untuk mengumpulkan uang awal tahun ini, menahan bonus mereka jika mereka menolak.Juru bicara Evergrande tidak menjawab permintaan komentar tentang pembayaran dividen kepada Hui.