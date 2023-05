Gerak Koruptor Makin Sulit! Singapura Siapkan Aplikasi Cegah Aksi Cuci Uang

baca juga: Singapura Hukum Gantung Penyelundup Satu Kilogram Ganja Hari Ini





Singapura: Platform digital untuk lembaga keuangan di Singapura untuk berbagi informasi tentang pelanggan atau transaksi yang mencurigakan akan disiapkan setelah parlemen mengesahkan RUU (Amandemen) Layanan dan Pasar Keuangan pada Selasa, 9 Mei 2023.Platform baru ini akan dikembangkan bersama oleh Monetary Authority of Singapore (MAS) dan enam bank komersial besar seperti DBS, OCBC, UOB, Standard Chartered Bank, Citibank, dan HSBC.Bank-bank ini akan diberikan akses ke platform yang disebut Collaborative Sharing of Money Laundering/Terrorism Financing Information and Cases (COSMIC). Ini akan diluncurkan secara bertahap, mulai dari paruh kedua 2024.Pada tahap awal, COSMIC akan berfokus pada tiga risiko utama kejahatan keuangan di perbankan komersial, yaitu penyalahgunaan perusahaan cangkang, penyalahgunaan pembiayaan perdagangan untuk tujuan terlarang, dan pembiayaan yang membantu proliferasi senjata pemusnah massal. Program berbagi informasi akan bersifat sukarela selama fase awal yang akan berlangsung selama dua tahun ini."Ini untuk memungkinkan platform mencapai stabilitas operasional sementara MAS melibatkan lembaga keuangan untuk mengkalibrasi fitur dan mengatasi masalah operasional," kata Menteri Negara Perdagangan dan Industri Alvin Tan, dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 10 Mei 2023.MAS bermaksud untuk mewajibkan berbagi informasi untuk situasi berisiko tinggi di tahap selanjutnya, serta memperluas cakupan COSMIC untuk memasukkan lebih banyak area berisiko dan lembaga keuangan."Amendemen legislatif lebih lanjut harus diusulkan pada tahap selanjutnya untuk memberlakukan persyaratan wajib ini. MAS akan berkonsultasi dengan industri dan publik sebelum memperkenalkan amendemen ini," kata seorang juru bicara kepada CNA.Prakarsa ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan Singapura terhadap pencucian uang dan pendanaan kegiatan kriminal.Tan, yang merupakan anggota dewan MAS, mengatakan saat lembaga keuangan telah membuat langkah signifikan dalam aspek ini, mereka saat ini tidak dapat memperingatkan satu sama lain tentang aktivitas tidak biasa yang melibatkan pelanggan mereka mengingat kewajiban kerahasiaan pelanggan.“Penjahat mengeksploitasi ini dengan melakukan transaksi gelap melalui berbagai lembaga keuangan untuk menghindari deteksi,” tambahnya.COSMIC, yang bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan informasi ini, akan mempermudah lembaga keuangan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas kriminal. Saat ini, Undang-Undang Perbankan Singapura mengamanatkan bahwa lembaga keuangan yang diatur dan tugasnya menjunjung tinggi kerahasiaan saat menangani informasi nasabah.Kemitraan swasta-publik, yang disebut Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Industry Partnership (ACIP), didirikan pada tahun 2017 untuk memungkinkan MAS, Departemen Urusan Komersial (CAD) dan lembaga keuangan untuk berbagi informasi spesifik tentang kasus- berdasarkan kasus.Mekanisme itu telah membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dan menunjukkan manfaat dari berbagi informasi, kata MAS menanggapi pertanyaan CNA.COSMIC akan memungkinkan pembagian informasi semacam itu dilakukan dalam skala besar dan dalam format terstruktur, untuk lebih efisien dan efektif memilih aktor yang mencurigakan.MAS akan memiliki akses ke COSMIC untuk tujuan pengawasan. Informasi di platform, termasuk jaringan material dari pelaku yang mencurigakan, juga akan diintegrasikan ke dalam kerangka pengawasan MAS secara keseluruhan.Selain itu, Kantor Pelaporan Transaksi Mencurigakan (STRO), unit di bawah CAD yang menerima, menganalisis, dan menyebarkan intelijen keuangan, juga akan memiliki akses langsung ke informasi tentang COSMIC.Di bawah COSMIC, berbagi informasi hanya akan diizinkan jika perilaku atau transaksi pelanggan menunjukkan tanda bahaya yang melewati batas yang ditentukan, yang menunjukkan potensi kejahatan keuangan dapat terjadi.Misalnya, lembaga keuangan yang mengamati bendera merah yang melewati batas yang ditentukan akan dapat meminta informasi tentang pelanggan atau transaksi dari rekannya.Ketika terdeteksi beberapa tanda bahaya yang melewati batas yang ditetapkan lebih tinggi, lembaga keuangan harus memberikan informasi kepada lembaga keuangan lain yang terkait dengan pelanggan atau transaksi.Lembaga keuangan juga harus mengajukan laporan transaksi yang mencurigakan kepada pihak berwenang dan mengingatkan orang lain di industri menggunakan daftar pantauan.Bendera merah yang telah ditentukan sebelumnya dan ambang batas yang ditentukan ini akan ditetapkan dalam arahan pribadi yang dikeluarkan oleh MAS kepada lembaga keuangan."Rincian ambang batas dan permutasi bendera merah harus dirahasiakan hanya di antara lembaga keuangan peserta untuk mencegah penjahat menghindarinya," kata Tan.Ketentuan ini juga akan memastikan bahwa berbagi informasi “ibatasi secara ketat untuk kasus-kasus kejahatan keuangan yang tinggi sehingga memastikan kepentingan dan privasi pelanggan yang sah."Untuk sebagian besar pelanggan, tidak ada indikator bendera merah yang akan dipicu," kata Tan.RUU tersebut juga memberi lembaga keuangan perlindungan undang-undang dari tanggung jawab perdata sehubungan dengan pengungkapan informasi mereka melalui COSMIC, asalkan pengungkapan dilakukan sesuai dengan ambang batas dan dibuat dengan hati-hati dan iktikad baik.Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris telah memiliki ketentuan hukum yang mengizinkan lembaga keuangan untuk berbagi informasi guna mengidentifikasi potensi kejahatan keuangan.