Harga Minyak Dunia Naik di Tengah Ancaman Resesi

New York: Harga minyak dunia naik lebih dari USD3 per barel pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB). Hal itu didukung oleh pasokan yang ketat tetapi mereka mencatat penurunan mingguan kedua di tengah kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga dapat mendorong ekonomi dunia ke dalam resesi Mengutip Antara, Sabtu, 25 Juni 2022, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus naik USD3,07 atau 2,8 persen, menjadi USD113,12 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Agustus menguat USD3,35 atau 3,2 persen menjadi USD107,62.Untuk minggu ini, WTI menunjukkan penurunan 1,8 persen, mengikuti penurunan 9,2 persen minggu sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya sejak April, WTI membukukan kerugian mingguan berturut-turut. Sebelum ini, telah reli non-stop tujuh minggu berturut-turut.Brent datar pada minggu ini, berakhir persis di tempat yang berakhir pada Jumat, 17 Juni sebelumnya, setelah penurunan mingguan sebelumnya sebesar 7,3 persen. Namun demikian, sejauh tahun ini WTI masih naik 47 persen setelah enam bulan naik hingga Mei, sementara Brent menunjukkan kenaikan tahunan hampir 45 persen. Federal Reserve AS berbicara sangat hawkish yang merusak reli minyak, tetapi sentimen sedikit berubah terutama pada data ekonomi yang kuat," kata John Kilduff, mitra di Again Capital LLC di New York.Pada Kamis, 23 Juni, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan fokus bank sentral untuk mengendalikan inflasi adalah tanpa syarat, menambah kekhawatiran tentang lebih banyak kenaikan suku bunga. Sebuah survei menunjukkan sentimen konsumen AS mencapai rekor terendah pada Juni bahkan ketika prospek inflasi sedikit membaik.Invasi Rusia ke Ukraina memperburuk pasokan yang ketat tahun ini tepat ketika permintaan telah pulih dari pandemi covid, dan minyak mendekati level tertinggi sepanjang masa USD147 yang dicapai pada 2008.Minyak mentah telah mendapatkan dukungan dari penutupan hampir total produksi di anggota OPEC Libya karena kerusuhan. Pada Kamis, 23 Juni, Menteri Perminyakan Libya mengatakan Ketua National Oil Corporation menahan data produksi dari dia, meningkatkan keraguan atas angka yang dikeluarkan minggu lalu.