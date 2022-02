Inflasi AS Tembus 7,5%, The Fed Diyakini Kian Agresif Perketat Kebijakan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) melaporkan indeks harga konsumen pada Januari terus naik pada laju tahunan tercepat dalam hampir 40 tahun. Kondisi itu akhirnya meningkatkan prospek kebijakan moneter yang lebih ketat oleh Federal Reserve "Indeks harga konsumen (CPI) bulan lalu naik 0,6 persen dari bulan sebelumnya dan 7,5 persen dari tahun sebelumnya, kenaikan 12 bulan terbesar sejak Juni 1982," ungkap Biro Statistik Tenaga Kerja AS, dilansir dari Xinhua, Minggu, 13 Februari 2022.Data terbaru menandai level tertinggi baru setelah CPI pada Desember naik 0,5 persen dari bulan sebelumnya dan 7,0 persen dari tahun sebelumnya. Apa yang disebut CPI inti, yang tidak termasuk makanan dan energi, naik 6,0 persen selama 12 bulan terakhir, naik dari 5,5 persen selama 12 bulan yang berakhir Desember.Indeks energi naik 27,0 persen selama tahun lalu dan indeks makanan meningkat 7,0 persen. Data inflasi muncul satu hari setelah seorang pejabat senior Fed mengatakan akan tepat bagi Federal Reserve AS untuk menaikkan suku bunga pada kecepatan yang lebih cepat daripada siklus pengetatan terakhir karena inflasi yang lebih tinggi."Kali ini, saya mengantisipasi akan tepat untuk menaikkan suku bunga lebih cepat karena inflasi jauh lebih tinggi dan pasar tenaga kerja jauh lebih ketat daripada 2015," kata Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland Loretta Mester.Pernyataan Mester muncul setelah The Fed mengisyaratkan bulan lalu mereka siap untuk memulai serangkaian kenaikan suku bunga pada Maret untuk memerangi lonjakan inflasi karena keluar dari kebijakan moneter ultra-longgar yang diberlakukan pada awal pandemi covid-19.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa klaim pengangguran awal turun 16 ribu mencapai 223 ribu pada minggu lalu, turun untuk minggu ketiga berturut-turut setelah mencapai level tertinggi tiga bulan di tengah lonjakan Omicron.