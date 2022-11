Turun Lagi, Harga Minyak Mentah Brent Jadi USD92/Barel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak mentah dunia tercatat turun pada perdagangan Rabu waktu setempat. Alasannya, karena pelaku pasar mencerna data stok bahan bakar AS.Melansir Xinhua, Kamis, 17 November 2022, harga West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember turun USD1,33 atau 1,5 persen menjadi USD85,59 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, harga minyak mentah brent untuk pengiriman Januari turun USD1 atau 1,1 persen menjadi USD92,86 per barel di London ICE Futures Exchange.Adapun reaksi pasar di atas muncul setelah laporan status perminyakan AS memberikan gambaran yang beragam.Administrasi Informasi Energi AS (EIA) melaporkan persediaan minyak mentah komersial negara itu turun 5,4 juta barel selama pekan yang berakhir 11 November. Analis yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights memperkirakan laporan persediaan AS menunjukkan penurunan 400 ribu barel.Menurut EIA, total persediaan bensin motor naik 2,2 juta barel pekan lalu, sedangkan persediaan bahan bakar sulingan naik 1,1 juta barel. Pedagang juga menilai prospek permintaan minyak global.Dalam laporan pasar minyak bulanan yang dirilis Selasa, Badan Energi Internasional menaikkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak setahun penuh untuk 2022, tetapi menurunkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global untuk 2023.Pada Senin, Organisasi Negara Pengekspor Minyak menurunkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak untuk 2022 dan 2023.Di sisi lain, data ekonomi yang dirilis Rabu bervariasi. Departemen Perdagangan AS melaporkan penjualan ritel AS melonjak 1,3 persen pada Oktober setelah tidak berubah pada September. Ekonom memperkirakan penjualan ritel melonjak 1,0 persen.Federal Reserve melaporkan produksi industri AS turun 0,1 persen di Oktober. Sementara kenaikannya di September direvisi turun menjadi 0,1 persen.Indeks kepercayaan bulanan National Association of Home Builders turun lima poin menjadi 33 di November. Ini adalah rekor bulan kesebelas berturut-turut jika indeks telah jatuh.