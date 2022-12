Harapan Kebangkitan Tiongok Sokong Kenaikan Harga Minyak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena optimisme seputar Tiongkok yang melonggarkan pembatasan covid-19 mengalahkan kekhawatiran resesi global yang akan membebani permintaan energi.Dikutip dari Antara, Selasa, 20 Desember 2022, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari bertambah 90 sen atau 1,2 persen menjadi menetap di USD75,19 per barel di New York Mercantile Exchange.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Februari terangkat 76 sen atau 1,0 persen menjadi ditutup pada USD79,8 per barel di London ICE Futures Exchange. Harga minyak memangkas keuntungan awal, sebelum naik lagi dalam sesi yang bergejolak.Tiongkok, importir minyak mentah utama dunia, mengalami gelombang pertama dari tiga perkiraan kasus covid-19 setelah Beijing melonggarkan pembatasan mobilitas, tetapi mengatakan berencana untuk meningkatkan dukungan ekonomi pada 2023."Tidak diragukan lagi bahwa permintaan dipengaruhi secara negatif," kata Naeem Aslam, analis di broker Avatrade. "Namun, tidak semuanya begitu negatif karena Tiongkok telah berjanji untuk melawan semua pesimisme tentang ekonominya, dan akan melakukan apa yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.""Kenyataannya di sini adalah bahwa kita masih memiliki ketakutan akan resesi besar yang belum hilang," kata Bob Yawger, direktur energi berjangka di Mizuho. "Akan sulit untuk mendapatkan keuntungan besar di sini."Minyak melonjak menuju rekor tertinggi USD147 per barel di awal tahun setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Sejak itu sebagian besar keuntungan tahun ini terkoreksi karena kekhawatiran pasokan tersingkir oleh ketakutan resesi Para menteri energi Uni Eropa pada Senin, 19 Desember 2022 menyetujui batas harga gas, setelah pembicaraan berminggu-minggu tentang tindakan darurat yang telah memecah opini di seluruh blok karena berusaha menjinakkan krisis energi.Batas tersebut dapat memicu dimulai dari 15 Februari 2023, dokumen yang merinci kesepakatan akhir menunjukkan. Kesepakatan itu akan disetujui secara resmi oleh negara-negara secara tertulis, setelah itu dapat mulai berlaku. Federal Reserve AS dan Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga minggu lalu dan menjanjikan lebih banyak kenaikan. Sementara itu, bank sentral Jepang dapat mengubah sikap ultradovish-nya ketika bertemu pada Senin, 19 Desember 2022 dan Selasa."Prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut akan memukul pertumbuhan ekonomi di tahun baru dan dengan demikian mengekang permintaan minyak," kata Stephen Brennock dari pialang minyak PVM.Minyak didukung oleh Departemen Energi AS yang mengatakan bahwa mereka akan mulai membeli kembali minyak mentah untuk Cadangan Minyak Strategis (SPR)-pembelian pertama sejak melepaskan rekor 180 juta barel dari cadangannya tahun ini.