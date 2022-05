New York: Dolar AS keok pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB) ke level terendah. Sebagian besar mata uang utama terpukul oleh kenaikan greenback tahun ini.Mengutip Antara, Jumat, 20 Mei 2022, indeks dolar AS yang melacak greenback terhadap enam mata uang utama turun 1,0 persen pada 102,79.Dengan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global, dolar mencatat penurunan tajam terhadap yen Jepang dan franc Swiss, yang cenderung menarik investor pada saat terjadi tekanan atau risiko pasar.Namun, dolar juga bernasib buruk terhadap mata uang berisiko, termasuk dolar Australia dan Selandia Baru, karena kerugian tahun ini telah menarik beberapa pembeli."Investor mungkin sudah cukup dengan dolar AS dan mencari untuk mendiversifikasi risiko - terutama karena dukungan dolar AS yang lebih luas dari kenaikan imbal hasil AS tampaknya telah maksimal," kata Kepala Strategi Mata Uang Scotia Bank, Shaun Osborne.Indeks mencapai level tertinggi hampir dua dekade pada pekan lalu karena Federal Reserve yang hawkish dan meningkatnya kekhawatiran tentang keadaan ekonomi global. Indeks dolar AS naik 7,5 persen untuk tahun ini."Ya, dolar secara luas lebih rendah hari ini meskipun kondisi risk-off di ruang lintas aset, tetapi apakah ini berarti status dolar aman mulai melemah? Kemungkinan besar tidak," kata Kepala Analisis Valas Monex Europe, Simon Harvey.Sementara itu, bitcoin naik 4,7 persen dan terakhir diperdagangkan pada USD30.039,31 terus mencoba untuk menghilangkan kelemahan yang telah melanda uang kripto dalam beberapa hari terakhir.