Agen Perjalanan Jepang Diversifikasi ke Bisnis Pertanian

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Miyazaki: Agen perjalanan besar Jepang H.I.S. Co. telah memutuskan untuk beralih ke bisnis pertanian untuk mendiversifikasi sumber pendapatannya setelah masa sulit di mana pandemi virus korona memberikan pukulan berat bagi sektor pariwisata.Dikutip dari Japan Times, Selasa, 3 Mei 2022, H.I.S Farmers Co, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki perusahaan perjalanan, didirikan pada April untuk memproduksi dan menjual buah-buahan dan sayuran segar. Perusahaan tidak mengabaikan bisnis intinya, karena berencana untuk memasukkan tur di pertanian untuk memungkinkan orang memiliki pengalaman pertanian langsung.Perusahaan telah mulai menanam tomat ceri di sebuah pertanian di Hasuda, Prefektur Saitama, dengan produk tersedia untuk dibeli melalui situs webnya. Perusahaan berencana untuk memperluas saluran penjualannya mulai Mei dan seterusnya.H.I.S Farmers Co juga telah memperoleh properti seluas 5.000 meter persegi, termasuk lahan pertanian yang terbengkalai, di Nichinan, Prefektur Miyazaki, untuk memproduksi jeruk Bali. Ia berencana untuk mengirimkan produk pada 2025 setelah memperluas area budidaya.Perusahaan berencana bekerja sama dengan petani lokal untuk membuat barang-barang olahan menggunakan jus buah yang dihasilkannya, kata perusahaan itu.H.I.S Farmers Co berencana untuk membuka cabang di seluruh negeri, termasuk ke kota Yamagata, setelah perusahaan induknya dan kota tersebut menandatangani perjanjian tahun lalu untuk merevitalisasi daerah tersebut melalui pariwisata dan pertanian.Di setiap lokasi, H.I.S Farmers Co akan memperkenalkan wisata pengalaman bertani untuk memberikan pengalaman budi daya dan panen secara langsung.Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk menawarkan produk segarnya di taman hiburan Huis Ten Bosch, yang dioperasikan oleh perusahaan induk di Prefektur Nagasaki.Agen perjalanan sangat terpukul oleh pandemi virus korona, mengalami kerugian bersih untuk tahun bisnis kedua berturut-turut yang berakhir Oktober tahun lalu.Setelah mengumpulkan bisnis baru di dalam perusahaan, ia meluncurkan tim pada 2020 untuk mengawasi proyek pertanian.