Wall Street Tumbang

New York: Wall Street jatuh pada penutupan perdagangan Senin (Selasa pagi WIB) karena investor terus membuang aset-aset berisiko di tengah melonjaknya inflasi dengan indeks S&P 500 mengkonfirmasikan berada di pasar bearish. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran kenaikan suku bunga agresif Federal Reserve dapat mendorong ekonomi ke dalam resesi.Indeks Dow Jones Industrial Average anjlok 876,05 poin atau 2,79 persen menjadi 30.516,74. Indeks S&P 500 merosot 151,23 poin atau 3,88 persen menjadi 3.749,63. Indeks Komposit Nasdaq terperosok 530,79 poin atau 4,68 persen menjadi 10.809,23.Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir di wilayah negatif, dengan sektor energi dan real estat masing-masing terpangkas 5,13 persen dan 4,78 persen, memimpin penurunan. Volume perdagangan di bursa AS mencapai 14,98 miliar lembar saham, dibandingkan dengan rata-rata 11,95 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir.Indeks acuan S&P telah jatuh selama empat hari berturut-turut, penurunan beruntun terpanjang dalam tiga bulan, dengan indeks sekarang jatuh 21,8 persen dari rekor penutupan tertinggi terbaru untuk mengkonfirmasi pasar bearish yang dimulai pada 3 Januari.Indeks Komposit Nasdaq, yang mengalami penurunan keempat berturut-turut, berada di wilayah pasar bearish pada 7 Maret dan telah turun sekitar 30 persen tahun ini.Pasar bearish S&P 500 terpanjang berlangsung lebih dari lima tahun, dimulai pada 6 Maret 1937 dan berakhir pada 29 April 1942. Sementara yang terpendek berlangsung lebih dari sebulan, dimulai pada 19 Februari 2020 dan berakhir pada 23 Maret 2020, menurut untuk Indeks S&P Dow Jones.Indeks Komposit Nasdaq, yang mengalami penurunan keempat berturut-turut, mengkonfirmasi berada di wilayah pasar bearish pada 7 Maret dan telah turun sekitar 30 persen tahun ini.Diperlukan waktu rata-rata lebih dari satu tahun bagi indeks untuk mencapai titik terendahnya selama pasar bearish, dan kemudian kira-kira dua tahun lagi untuk kembali ke level tertinggi sebelumnya, menurut CFRA Research.Pasar berada di bawah tekanan tahun ini karena kenaikan harga-harga, termasuk lonjakan harga minyak sebagian karena perang di Ukraina, telah menempatkan The Fed di jalur untuk mengambil tindakan tegas untuk memperketat kebijakan moneternya, seperti kenaikan suku bunga.The Fed dijadwalkan untuk membuat pengumuman kebijakan berikutnya pada Rabu, 15 Juni 2022 dan investor akan sangat fokus pada petunjuk seberapa agresif bank sentral akan menaikkan suku bunga.Saham kelas berat dengan pertumbuhan tinggi seperti Apple Inc, Microsoft Corp dan Amazon.com Inc merupakan beban terbesar pada S&P 500, karena imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun mencapai 3,44 persen, level tertinggi sejak April 2011. Saham-saham pertumbuhan lebih cenderung melihat pendapatan mereka menderita dalam lingkungan kenaikan suku bunga.Saham terkait uang kripto dan blockchain, termasuk Riot Blockchain, Marathon Digital Holdings dan Coinbase Global, semuanya jatuh karena bitcoin merosot lebih dari 10 persen setelah perusahaan pemberi pinjaman uang kripto utama AS, Celsius Network, membekukan penarikan dan transfer mengutip kondisi "ekstrim".