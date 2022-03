Euro Melemah setelah Pertemuan ECB

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

New York: Mata uang euro mundur dari kenaikan overnight-nya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), menyusul pengumuman Bank Sentral Eropa ( ECB ) akan menghapus stimulusnya pada kuartal ketiga 2022. Sementara itu dolar AS (USD) menguat setelah laporan inflasi Amerika Serikat (AS) yang kuat.Pernyataan dari ECB , yang membiarkan pintu terbuka untuk kenaikan suku bunga sebelum akhir 2022 karena melonjaknya inflasi melebihi kekhawatiran tentang dampak dari invasi Rusia ke Ukraina, secara singkat mengirim euro lebih tinggi, sebelum sentimen pasar berubah negatif. Euro mendapat pukulan ganda, dari apa yang masih merupakan ECB yang relatif dovish -pertumbuhan yang lebih rendah jelas- dan dengan inflasi yang lebih tinggi, pasar benar-benar mulai memperkirakan perbedaan suku bunga antara dolar dan euro," kata Pengelola Direktur Strategi Valas di BK Asset Management Boris Schlossberg dikutip dari Antara, Jumat, 11 Maret 2022. ECB membuntuti bank-bank sentral utama lainnya seperti Federal Reserve AS dan bank sentral Inggris dalam siklus pengetatan pascapandemi, yang juga membebani mata uang tunggal.Euro menyentuh level terendah 22-bulan di USD1,0804 awal pekan ini, dengan investor memperkirakan krisis di Ukraina akan berdampak besar pada pertumbuhan Eropa. Mata uang tunggal secara luas dilihat sebagai ukuran krisis keamanan terbesar di Eropa sejak 1945.Namun, spekulasi baru-baru ini para pemimpin Uni Eropa sedang mempertimbangkan penerbitan obligasi bersama untuk membiayai pengeluaran energi dan pertahanan, memberi euro beberapa dukungan. Para pemimpin Uni Eropa bertemu pada Kamis 10 Maret 2022 di Versailles, Paris bagian Barat.Pada perdagangan sore, euro turun 0,83 persen pada USD1,0985, setelah melonjak 1,6 persen pada Rabu 9 Maret 2022, hari terbaiknya dalam hampir enam tahun. The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga setidaknya 25 basis poin ketika bertemu minggu depan."Skenario kasus dasar kami masih bagi Fed untuk menjadi bank sentral paling hawkish di negara maju dan itu akan mendukung dolar pada margin," kata Kepala Strategi Valas Amerika Utara di CIBC Capital Markets Bipan Rai.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,547 persen pada 98,506, setelah jatuh 1,17 persen pada Rabu 9 Maret 2022. Data pada Kamis 10 Maret 2022 menunjukkan harga konsumen AS melonjak 7,9 persen tahun-ke-tahun pada Februari, yang berpuncak pada peningkatan tahunan terbesar dalam 40 tahun.Inflasi siap untuk melaju cepat lebih lanjut dalam beberapa bulan ke depan karena perang Rusia melawan Ukraina menaikkan biaya minyak mentah dan komoditas-komoditas lainnya.Mata uang terkait komoditas, seperti dolar Australia, dolar Selandia Baru, dan dolar Kanada, naik hari ini, dengan Aussie naik 0,58 persen, Kiwi naik 0,49 persen, dan loonie naik 0,37 persen.Bitcoin jatuh hampir 6,02 persen menjadi USD39.434, menghapus sebagian besar kenaikannya dari hari sebelumnya ketika perintah eksekutif dari Presiden AS Joe Biden yang mengharuskan pemerintah untuk menyiapkan laporan tentang masa depan uang digital.