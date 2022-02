Yen Turun Tipis, Investor Masih Khawatir atas Ketegangan di Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Mata uang safe haven, yen Jepang turun sedikit terhadap dolar AS pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB). Yen mundur setelah kenaikan baru-baru ini, tetapi menguat untuk minggu ini karena serangkaian perkembangan dalam krisis Ukraina-Rusia membuat investor tetap gelisah.Mengutip Antara, Sabtu, 19 Februari 2022, pada perdagangan sore di New York, dolar naik 0,1 persen menjadi 115,025 yen. Untuk minggu ini, dolar turun 0,4 persen terhadap mata uang Jepang dalam persentase penurunan mingguan terbesar dalam waktu sekitar satu bulan. Terhadap franc Swiss -tempat aman lainnya- dolar naik 0,1 persen pada 0,9212 franc.Kekhawatiran tentang kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina juga telah mendorong permintaan untuk obligasi safe haven, dengan imbal hasil obligasi pemerintah turun pada Jumat waktu setempat. Pada Jumat, separatis yang didukung Rusia di Ukraina timur mengatakan mereka berencana untuk mengevakuasi penduduk wilayah mereka yang memisahkan diri ke Rusia.Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan peristiwa yang terjadi di daerah perbatasan selama dua hari terakhir adalah bagian dari skenario Rusia untuk menciptakan provokasi palsu.Pada Kamis waktu setempat Blinken telah menerima undangan untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov akhir pekan depan memberikan sedikit kelegaan bagi kegelisahan investor."Semua orang terpaku pada apa yang terjadi dengan situasi Ukraina. Ada kegugupan yang luar biasa. Semua orang berharap untuk beberapa jenis deeskalasi tetapi sepertinya bukan itu arahnya," kata Pasar Senior Analis Oanda Edward Moya, di New York."Perdagangan adalah tentang tempat berlindung yang aman, dan ini merupakan minggu yang hebat untuk yen Jepang. Hari ini yen sedikit lebih lemah tetapi kekhawatiran keseluruhan saat ini adalah Anda memasuki akhir pekan yang panjang, dan Anda masih memiliki banyak retorika yang keluar dari Rusia," tambahnya.Rubel Rusia melemah 1,26 persen versus greenback di 77,40 per dolar. Euro turun 0,3 persen terhadap dolar pada 1,1329 dolar, sedangkan indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,3 persen. Di pasar uang kripto, bitcoin terakhir turun 1,3 persen menjadi 40.025 dolar AS.