Nikkei Melonjak Naik Lebih dari 2%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Tokyo: Indeks saham Nikkei Jepang berakhir lebih dari dua persen lebih tinggi pada Senin, 30 Mei 2022, setelah data konsumen AS meredakan kekhawatiran atas inflasi yang berlebihan dan terus mendorong kebijakan moneter agresif The Fed.Indeks acuan Nikkei 225 di Bursa Efek Tokyo terangkat 587,75 poin atau 2,19 persen menjadi 27.369,43 poin, menandai level penutupan tertinggi sejak 21 April. Sementara itu, indeks Topix yang lebih luas berakhir 35,14 poin atau 1,86 persen lebih tinggi pada 1.922,44 poin.Pialang mengatakan investor berbesar hati dengan data untuk April yang menunjukkan inflasi di AS melambat, meningkatkan prospek Federal Reserve AS mungkin akan mengurangi pengetatan moneter yang agresif.Secara khusus, mereka menunjuk ke indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) terbaru yang naik 0,2 persen. Ini menandai kenaikan terkecil sejak November 2020, setelah melonjak 0,9 persen pada Maret. Indeks meningkat 6,3 persen setelah lompatan 6,6 persen pada Maret untuk 12 bulan hingga April, mereka juga menyoroti, menambahkan belanja konsumen AS naik lebih besar dari yang diharapkan pada April, menurut laporan terpisah."Nikkei naik setelah kenaikan Wall Street, yang didukung oleh berkurangnya kekhawatiran atas inflasi AS yang berlebihan," kata Ahli Strategi Departemen Konten Investasi Nomura Securities Co Maki Sawada dikutip dari Antara, Senin, 30 Mei 2022."Data tersebut memicu spekulasi The Fed mungkin tidak akan mengejar kebijakan moneter yang terlalu agresif," kata Sawada.Kepala Strategi Ekuitas di NLI Research Institute Shingo Ide mengatakan Investor untuk sementara lega dengan data AS, karena kekhawatiran Fed akan mendorong kebijakan moneter yang agresif surut.Sebanyak 1.681.740.000 saham berpindah tangan, naik dari volume pada Jumat, 27 Mei 2022, sebanyak 1.168.390.000 saham, dengan nilai transaksi mencapai 4.301,85 miliar yen (USD33,79 miliar).