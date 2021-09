Perusahaan AS Optimistis Terhadap Pertumbuhan di ASEAN

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara pilihan utama untuk ekspansi perusahaan Amerika Serikat (AS) dalam mencari peluang pertumbuhan di kawasan ASEAN.Melansir survei Standard Chartered yang hasilnya dituangkan dalam "Borderless Business: US-ASEAN Corridor", Rabu, 22 September 2021, dalam keteranganya, Rabu 22 September 2021.Survei ini merupakan sebuah laporan strategis yang mengamati peluang besar untuk pertumbuhan lintas batas di koridor perdagangan antara AS dan negara-negara di ASEAN.Mayoritas perusahaan AS juga mengharapkan pertumbuhan bisnis yang kuat di wilayah ini dalam kurun waktu hingga 12 bulan ke depan. Sebanyak 93 persen responden mengharapkan peningkatan pendapatan dan 86 persen berharap adanya ekspansi produksi.Survei mengungkapkan, para eksekutif perusahaan AS berfokus pada ekspansi untuk menangkap peluang penjualan dan produksi di Singapura (58 persen), Indonesia (45 persen), Thailand (43 persen), Filipina (38 persen), Malaysia dan Vietnam (keduanya sebesar 35 persen).Dengan populasi yang diproyeksikan meningkat menjadi 723 juta pada 2030 dan 67 persen di antaranya diperkirakan berada di kelas menengah.ASEAN akan terus menjadi pasar yang menarik bagi perusahaan-perusahaan AS. Penduduk Indonesia yang saat ini jumlahnya lebih dari 270 juta orang tetap menjadi daya tarik terkuat bagi perusahaan AS untuk memperluas basis konsumen dan produksi mereka di kawasan ASEAN.Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan realisasi investasi April-Juni 2021 (kuartal II-2021) mencapai Rp223,0 triliun dan total data realisasi investasi Januari-Juni 2021 mencapai Rp442,8 triliun.Penanaman modal asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) pada triwulan II-2021 meningkat 19,6 persen dibandingkan triwulan yang sama di 2020, dan naik 4,5 persen dari triwulan I-2021. Amerika Serikat masih menjadi salah satu dari 10 negara dengan sumber investasi terbesar bagi Indonesia.