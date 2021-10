Harga Emas Anjlok Terseret Imbal Hasil Obligasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga emas turun tajam pada akhiri perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), menghentikan kenaikan selama tiga hari berturut-turut. Rebound imbal hasil obligasi AS dan peningkatan penjualan ritel September merusak status safe-haven emas.Melansir Antara, Sabtu, 16 Oktober 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange anjlok USD29,6 atau 1,65 persen menjadi USD1.768,30 per ounce. Namun, untuk periode minggu ini emas berjangka masih membukukan kenaikan 0,60 persen.Sehari sebelumnya, emas berjangka terdongkrak USD3,2 atau 0,18 persen menjadi USD1.797,90."Emas menghadapi segala yang menentangnya. Suku bunga riil naik, ekuitas lebih tinggi, begitu juga Bitcoin,” kata kepala strategi pasar di Blue Line Futures di Chicago, Phillip Streible.Departemen Perdagangan AS melaporkan penjualan ritel AS naik 0,7 persen pada September, bulan kedua berturut-turut di mana penjualan ritel meningkat. Penjualan ritel AS secara tak terduga meningkat pada September meningkatkan ekuitas dan memperpanjang kerugian emas sebagai lindung nilai risiko. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 12,8 sen atau 0,55 persen, menjadi USD23,349 per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari naik USD6,6 atau 0,63 persen, menjadi USD1.058,9 per ounce.