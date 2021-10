Stok Global Menipis, Harga Minyak Dunia Meroket

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Setelah lebih dari satu tahun permintaan bahan bakar tertekan, konsumsi bensin dan sulingan kembali sejalan dengan rata-rata lima tahun konsumsi BBM di Amerika.

Di sisi lain, melonjaknya harga minyak juga didukung oleh kekhawatiran atas berkurangnya stok batu bara dan gas di Tiongkok, India, dan Eropa sehingga negara-negara tersebut berusaha mengganti ke bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik.

(Des)

New York: Harga minyak dunia akhirnya mencapai level tertinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), seiring menipisnya pasokan minyak global atau krisis energi di berbagai negara.Mengutip Antara, Selasa, 26 Oktober 2021, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember bertambah 46 sen menjadi USD85,99 per barel. Sementara harga kontrak mencapai USD86,70 per barel, level tertinggi sejak Oktober 2018.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Desember ditutup stagnan ke USD83,76 per barel, setelah mencapai level tertinggi sejak Oktober 2014 di posisi USD85,41 per barel.Kedua harga acuan ini naik sekitar 20 persen sejak awal September. Harga minyak mentah AS meningkat selama sembilan minggu berturut-turut, sementara brent naik selama tujuh minggu."Krisis pasokan energi global terus menunjukkan giginya, sehingga harga minyak memperpanjang kenaikannya minggu ini, akibat para pedagang menilai kenaikan permintaan bahan bakar sedang berlangsung di tengah respons pasokan yang terbatas menipiskan stok global," kata analis pasar minyak senior di Rystad Energy, Louise Dickson.Goldman Sachs mengatakan rebound yang kuat dalam permintaan minyak global dapat mendorong harga minyak mentah brent di atas perkiraan sebesar USD90 per barel. Bank tersebut memperkirakan peralihan gas ke minyak dapat berkontribusi setidaknya satu juta barel per hari (bph) untuk permintaan minyak."Kenaikan harga minyak berlanjut saat minggu baru perdagangan dimulai," kata analis energi di Commerzbank Research, Carsten Fritsch.