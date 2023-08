Dow Jones Naik 0,54% Berkat Penguatan Saham Nvidia

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Saham-saham di Wall Street menguat tajam pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), dipicu meroketnya saham perusahaan teknologi Nvidia.Seperti dilaporkan Investing.com, Kamis, 24 Agustus 2023, indeks Dow Jones Industrial Average di Bursa Efek New York, Amerika Serikat, naik 184,15 poin atau sekitar 0,54 persen menjadi 34.472,98.Sementara indeks S&P 500 meningkat 48,46 poin atau sekitar 1,10 persen menjadi 4.436,01. Sedangkan indeks komposit Nasdaq melonjak 215,16 poin atau sekitar 1,59 persen menjadi 13.721,03.Saham Nvidia meroket sembilan persen dalam sesi perdagangan after-hours setelah melonjak 3,2 persen dalam sesi perdagangan reguler, dipicu ekspektasi peningkatan perolehan laba melampaui target sebelumnya pada kuartal ketiga. Saham Nvidia telah meningkat 220 persen sejauh ini pada 2023.Saham perusahaan teknologi lainnya juga mengalami peningkatan. Saham Microsoft dan IBM masing-masing menanjak 1,41 persen dan 1,36 persen, sedangkan saham Apple melonjak 2,19 persen.Laporan terbaru menunjukkan aktivitas bisnis AS mendekati titik stagnasi pada Agustus, dengan pertumbuhan terlemah sejak Februari seiring berkontraksinya permintaan terhadap bisnis baru di sektor jasa. Aktivitas zona euro mengalami pelemahan yang melampaui ekspektasi.Di sisi lain, bursa saham Eropa menguat dengan indeks STOXX 600 Eropa naik 0,4 persen, seiring meningkatnya saham sektor kesehatan.Indeks FTSE 100 di Bursa Efek London, Inggris, naik 49,77 poin atau sekitar 0,68 persen menjadi 7.320,53. Indeks Dax 30 di Bursa Efek Frankfurt, Jerman, meningkat 22,79 poin atau sekitar 0,15 persen menjadi 15.728,41.Indeks Ibex 35 di Bolsa de Madrid, Spanyol, berakhir datar dengan pergerakan naik hanya 4,80 poin menjadi 9.318,80. Indeks Cac 40 di Euronext, Paris, Prancis, menanjak 5,74 poin atau sekitar 0,08 persen menjadi 7.246,62.Nilai tukar poundsterling melemah 0,17 persen terhadap dolar AS menjadi UD1,27102 per pound. Sedangkan terhadap euro, nilai tukar pound berada di kisaran 1,1761 euro per pound.