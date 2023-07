Emas Dunia Menguat saat Data Ekonomi AS Suram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange bergerak turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena data ekonomi yang lebih lemah dari perkiraan. Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus turun USD24,40 atau 1,25 persen menjadi USD1.980,80 per ons.Mengutip Xinhua, Rabu, 19 Juli 2023, perak untuk pengiriman September naik 23,80 sen atau 0,95 persen menjadi USD25,256 per ons. Platinum untuk pengiriman Oktober naik USD6,90 atau 0,70 persen menjadi USD994,40 per ons.Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa penjualan ritel AS naik 0,2 persen menjadi USD689,5 miliar pada Juni, lebih lemah dari perkiraan. Ini menunjukkan bahwa konsumen AS terus ditekan oleh kendala dari biaya pinjaman yang lebih tinggi dan kenaikan harga.Federal Reserve melaporkan bahwa produksi industri AS turun 0,5 persen pada Juni. Penurunan itu di bawah ekspektasi pembacaan datar oleh para ekonom. Indeks National Association of Home Builders/Wells Fargo Housing Market naik tipis satu poin menjadi 56 di Juli, kenaikan bulanan ketujuh berturut-turut, memenuhi ekspektasi dari para ekonom.Di sisi lain, saham-saham Amerika Serikat memperpanjang kenaikannya pada Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Penguatan itu dapat terjadi karena investor menyambut pendapatan perusahaan yang lebih baik dari perkiraan.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 366,58 poin atau 1,06 persen menjadi 34.951,93. Indeks S&P 500 bertambah 32,19 poin atau 0,71 persen menjadi 4.554,98. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 108,69 poin atau 0,76 persen menjadi 14.353,64.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan teknologi dan keuangan memimpin penguatan dan naik masing-masing 1,26 persen dan 1,12 persen. Sementara itu, real estat dan utilitas memimpin penurunan dengan kehilangan masing-masing 0,82 persen dan 0,78 persen.Saham AS berakhir lebih tinggi karena musim pendapatan kuartal kedua bergulir. Pedagang mencerna pendapatan perusahaan yang lebih baik dari perkiraan, dengan lebih banyak bank besar melaporkan hasil yang menggembirakan.