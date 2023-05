Dolar AS Masih Berjaya, Ini Pendorongnya!

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) bergerak naik pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena imbal hasil obligasi terus rebound dan investor masih menanti rilis data inflasi . Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama , naik 0,23 persen menjadi 101,6025 pada akhir perdagangan.

Mengutip Xinhua, Rabu, 10 Mei 2023, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0967 dibandingkan dengan USD1,1007 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2623 dibandingkan dengan USD1,2618 pada sesi sebelumnya.

Dolar AS dibeli 135,1770 yen Jepang, lebih tinggi dari 135,1160 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,8899 franc Swiss dari 0,8895 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3378 dolar Kanada dari 1,3371 dolar Kanada. Dolar AS naik menjadi 10,1890 Krona Swedia dari 10,1511 Krona Swedia.

Imbal hasil obligasi AS

Tingkat imbal hasil obligasi bertenor dua tahun AS naik di atas 4,00 persen pada Selasa waktu setempat. Sementara itu, tingkat imbal hasil obligasi bertenor 10 tahun tetap di atas 3,50 persen, memberikan dukungan kepada dolar AS.

"Level resistensi terdekat untuk indeks dolar AS terletak di 102,00. Jika indeks dolar AS naik di atas level ini, maka akan menuju ke resistensi berikutnya di 102,30. Pergerakan di atas 102,30 akan mendorong indeks dolar AS menuju level 102,60," kata Analis Pemasok Informasi Pasar FX Empire Vladimir Zernov.





Presiden Federal Reserve New York dan Wakil Ketua Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) John Williams mengatakan perlu waktu bagi tindakan FOMC untuk memulihkan keseimbangan ekonomi dan mengembalikan inflasi ke target dua persen. Setelah pidatonya, Williams juga mengatakan kepada media Fed belum selesai menaikkan suku bunga.