The Fed Bikin Investor Wall Street Galau, Cuma S&P 500 yang Naik

Data ekonomi AS

Washington: Wall Street bervariasi pada penutupan perdagangan kemarin, Rabu, 18 April 2023. Laju bursa saham unggulan di Amerika Serikat (AS) itu bervariasi dengan kenaikan indeks S&P 500, sementara indeks lainnya menurun.Melansir Antara, Rabu, 19 April 2023, indeks S&P 500 naik 0,09 persen dengan ke level 4.154, Nasdaq turun 0,04 persen ke level 12.153, dan DJIA turun 0,03 persen. Sementara itu treasury 10 tahun AS naik 0,013 persen, treasury 30 tahun naik 0,009 persen.Saham-saham yang mengalami kenaikan adalah Tyler Technology dengan naik 3,42 persen, Pultegroup naik 3,301 persen serta State Street Corp naik 3,055 persen. Airbnb inc naik 2,6 persen. Nvidia corp naik 2,463 persen.Kemudian saham yang terkoreksi adalah Johnson& Jhonson sebesar 2,813 persen, Goldman Sachs turun 1,699 persen serta Verizon Communications turun 1,318 persen. Catalent Inc turun 7,3 persen. NetEase turun 2,064 persen.Investor mengamati aksi The Fed yang akan menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakannya pada awal Mei. Menurut alat FedWatch CME Group lebih dari 86 persen pedagang menyebarkan kenaikan 25 basis poin pada pertemuan kebijakan berikutnya.Data yang kuat dapat menandakan ekonomi yang tangguh dan meyakinkan bank sentral, ia harus melakukan lebih banyak pendakian untuk meredam inflasi yang tinggi. Bulan lalu, beberapa pedagang meminta jeda dalam pendakian setelah gejolak mengguncang sektor perbankan.Di tempat lain, kinerja perusahaan Amerika seperti Johnson & Johnson dan Bank of America menunjukkan hasil pendapatan yang lebih baik dari perkiraan sementara Goldman Sachs gagal memenuhi perkiraan pendapatan.Penghasilan musim ini telah menunjukkan kekuatan yang berkelanjutan meskipun inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, dan kekhawatiran akan resesi yang membayangi.