Yah, Wall Street Anjlok Lebih dari 3%

New York: Wall Street turun tajam pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), dengan ketiga indeks acuan jatuh lebih dari tiga persen. Ini karena sikap keras Ketua Federal Reserve Jerome Powell terhadap inflasi yang menghancurkan harapan pasar terhadap bank sentral akan segera berbalik arah.Indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 1.008,38 poin atau 3,03 persen menjadi 32.283,40. S&P 500 jatuh 141,46 poin atau 3,37 persen menjadi 4.057,66. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq turun 497,56 poin atau 3,94 persen menjadi 12.141,71.Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna merah, dengan teknologi dan konsumen masing-masing turun 4,28 persen dan 3,88 persen, memimpin kerugian. Indeks Volatilitas Cboe, yang secara luas dianggap sebagai pengukur ketakutan terbaik di pasar saham , melonjak 17,36 persen menjadi 25,56.Memerahnya pasar terjadi setelah Wall Street mendapat pengingat yang tidak diinginkan dari Powell dalam pernyataan terbarunya untuk menjinakkan inflasi yang tetap menjadi prioritas utama bank sentral. Kemungkinan suku bunga tetap lebih tinggi lebih lama daripada yang diantisipasi oleh mereka yang menyerukan pivot cepat.Dalam pidatonya, Powell menegaskan kembali janji untuk secara paksa memerangi inflasi yang masih berjalan mendekati level tertinggi dalam empat dekade, sambil memperingatkan pertarungan akan menyebabkan 'kesakitan' bagi rumah tangga AS dan bisnis."Memulihkan stabilitas harga kemungkinan akan membutuhkan mempertahankan sikap kebijakan yang membatasi untuk beberapa waktu, catatan sejarah sangat memperingatkan terhadap kebijakan pelonggaran prematur. Intinya, Powell dengan jelas menyatakan saat ini memerangi inflasi lebih penting daripada mendukung pertumbuhan," kata Kepala Ekonom Keuangan LPL Jeffrey Roach dalam sebuah catatan.Bulan lalu, bank sentral AS memberikan kenaikan suku bunga 75 basis poin, menyusul kenaikan serupa pada Juni, dan Powell membiarkan pintu terbuka untuk peningkatan luar biasa besar lainnya pada pertemuan Fed berikutnya pada September. Investor telah lama mengkhawatirkan implikasi dari kampanye kenaikan suku bunga yang agresif dan ada tanda-tanda perlambatan ekonomi AS Perusahaan sektor swasta AS mengisyaratkan penurunan tajam dalam aktivitas bisnis selama Agustus, menurut survei yang dirilis S&P Global awal pekan ini.Ikhtisar utama Indeks Output Komposit PMI AS tercatat 45 pada Agustus turun dari 47,7 pada Juli, dan menunjukkan penurunan bulanan kedua berturut-turut dalam total aktivitas bisnis. Angka di atas 50 menandakan ekspansi, sementara angka di bawah menunjukkan kontraksi.Di sisi lain, Departemen Perdagangan AS melaporkan indeks harga konsumsi pribadi AS, ukuran utama inflasi, turun 0,1 persen pada Juli dari bulan sebelumnya. Ini menandai penurunan pertama dalam lebih dari dua tahun.Di tempat lain, indeks sentimen konsumen Universitas Michigan tercatat 58,2 pada Agustus, naik dari angka Juli 51,1. Untuk minggu ini, Dow merosot 4,2 persen, sedangkan S&P 500 dan Nasdaq masing-masing turun 4,0 persen dan 4,4 persen. Ketiga benchmark membukukan kerugian minggu kedua berturut-turut.