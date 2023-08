Wall Street Tergelincir Imbas Pemangkasan Peringkat Bank AS

Bursa saham Eropa

New York: Wall Street melemah pada penutupan perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB) setelah lembaga pemeringkat kredit Moody's menurunkan peringkat beberapa pemberi pinjaman yang mencuatkan kekhawatiran terhadap sektor perbankan Amerika Serikat (AS).Mengutip Investing.com, Rabu, 9 Agustus 2023, indeks Dow Jones Industrial Average di Bursa Efek New York, AS, turun 158,64 poin atau sekitar 0,45 persen menjadi 35.314,49. Indeks S&P 500 melemah 19,06 poin atau sekitar 4.499,38. Indeks komposit Nasdaq merosot 110,07 poin atau sekitar 0,79 persen menjadi 13.884,32.Penurunan ini dipicu keputusan Moody's yang menurunkan peringkat 10 pemberi pinjaman kecil sampai menengah dan menempatkan enam bank besar, termasuk Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street, dan Truist Financial, untuk ditinjau kemungkinan diturunkan peringkatnya.Moody's juga memperingatkan kekuatan kredit sektor tersebut kemungkinan akan diuji oleh risiko pendanaan dan profitabilitas yang lebih lemah.Indeks sektor perbankan S&P 500 merosot 1,1 persen, sedangkan indeks KBW Regional Banking melorot 1,4 persen. Saham Goldman Sachs dan Bank of America anjlok sekitar 1,9 persen, sedangkan saham Bank of New York Mellon dan Truist masing-masing turun 1,3 persen dan 0,6 persen.Delapan dari 11 sektor utama indeks S&P 500 berakhir di zona merah, dipimpin indeks sektor finansial. Indeks sektor material dan kebutuhan konsumen juga mengalami penurunan tajam.Di sisi lain, bursa saham Eropa melemah pada penutupan perdagangan Selasa, dengan indeks STOXX 600 Eropa turun 0,2 persen, seiring terpuruknya saham sektor perbankan.Indeks FTSE 100 di Bursa Efek London, Inggris, turun 27,07 poin atau sekitar 0,36 persen menjadi 7.527,42. Indeks Dax 30 di Bursa Efek Frankfurt, Jerman, merosot 175,83 poin atau sekitar 1,1 persen menjadi 15.774,93.Indeks Ibex 35 di Bolsa de Madrid, Spanyol, melemah 63,70 poin atau sekitar 0,68 persen menjadi 9.294,90. Indeks Cac 40 di Euronext, Paris, Prancis merosot 50,29 poin atau sekitar 0,69 persen menjadi 7.269,47.Nilai tukar poundsterling melemah 0,2 persen terhadap dolar AS menjadi 1,2757 per pound. Sedangkan terhadap euro, nilai tukar pound melemah 0,1 persen menjadi 1,1614 euro per pound.