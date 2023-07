Harga Minyak Dunia Masih Tertekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Texas: Harga minyak mentah masih sideways pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga minyak mentah tertekan dengan risiko resesi jika The Fed menaikkan suku bunganya.Melansir Investing, Jumat, 7 Juli 2023, harga minyak mentah WTI naik sebesar 0,08 persen atau 0,06 bps ke level USD71,85 per barel. Harga minyak mentah brent turun 0,18 persen atau 0,14 bps ke level USD76,51 per barel.Data ketenagakerjaan swasta yang cerah dan indikator sektor jasa-jasa di Amerika Serikat memicu kekhawatiran pengetatan moneter lebih lanjut oleh The Fed.Indeks manajer pembelian (PMI) jasa-jasa AS meningkat menjadi 53,9 pada Juni, naik dari 50,3 pada Mei dan lebih tinggi dari perkiraan konsensus 50,8, menurut data yang dikeluarkan oleh Institute for Supply Management (ISM) pada Kamis, 6 Juni 2023.Sementara itu, menurut data yang dirilis oleh ADP Research Institute, sektor swasta AS menambahkan 497 ribu pekerjaan pada Juni, mengalahkan konsensus perkiraan pasar sebesar 235 ribu dan 267 ribu pada bulan sebelumnya."Harga minyak mundur dalam perdagangan penghindaran risiko hari ini. Laporan ADP jelas memiliki dampak negatif mengingat kemungkinan berarti kita menghadapi laporan pekerjaan panas lainnya besok dan prospek suku bunga yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama," kata Analis Pasar Senior di Oanda Edward Moya.Departemen Tenaga Kerja AS dijadwalkan untuk mengungkap data penggajian non-pertanian dan data pengangguran pada Jumat pagi waktu setempat. Namun, data persediaan minyak mingguan yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Energi AS (EIA) mendukung harga minyak.Minyak WTI rebound dari sesi terendah karena para pedagang fokus pada laporan EIA, yang menunjukkan persediaan minyak mentah turun 1,5 juta barel dari minggu sebelumnya, catat Vladimir Zernov, analis pemasok informasi pasar FX Empire. Selain itu, persediaan bensin dan sulingan AS turun masing-masing 2,5 juta barel dan satu juta barel minggu lalu.