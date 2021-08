Setelah Negosiasi Alot, Senat AS Loloskan RUU Infrastruktur Senilai USD1,2 Triliun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Senat Amerika Serikat AS ) pada Selasa waktu setempat akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) infrastruktur yang telah lama ditunggu-tunggu. Hal ini terjadi setelah negosiasi sengit berbulan-bulan antara Demokrat dan Republik.Melansir Xinhua, Rabu, 11 Agustus 2021, lebih dari selusin anggota Partai Republik bergabung dengan Demokrat untuk mendukung undang-undang tersebut. Pemungutan suara terakhir menghasilkan 69-30, melampaui ambang batas 60 suara yang diperlukan untuk sebagian besar undang-undang di majelis tinggi yang membutuhkan 100 kursi.Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer mengatakan, sebelum pemungutan suara, ini adalah langkah yang terlambat untuk merevitalisasi infrastruktur negara yang hancur. Dia menyebut RUU ini sebagai "suntikan dana paling kuat" ke dalam infrastruktur dalam beberapa dekade.Menurut American Society of Civil Engineers, infrastruktur negara itu mendapat nilai C minus, dengan 43 persen jalan raya umum dalam kondisi buruk atau biasa-biasa saja, dan 7,5 persen jembatan negara itu kurang secara struktural.Kelompok itu mencatat bahwa Amerika Serikat telah kurang berinvestasi dalam infrastrukturnya selama beberapa dekade. Pada 2019, negara itu hanya menghabiskan 2,5 persen dari PDB-nya untuk infrastruktur, turun dari 4,2 persen pada 1930-an, kata organisasi itu, seraya menambahkan bahwa pandemi covid-19 telah membuat situasi sulit menjadi lebih buruk.Pada akhir Maret, Presiden AS Joe Biden meluncurkan sekitar rencana infrastruktur senilai USD2 triliun, tetapi dikritik oleh Partai Republik, yang berpendapat itu tidak ditargetkan pada infrastruktur dan memakan biaya terlalu banyak.Setelah berbulan-bulan negosiasi, sekelompok senator bipartisan mencapai kesepakatan tentang tagihan infrastruktur senilai USD1,2 triliun, yang mencakup USD550 miliar dalam pengeluaran baru untuk proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, rel penumpang, air minum dan sistem air limbah."Meskipun kami senang Partai Republik dan Demokrat telah bersatu untuk memajukan investasi publik yang penting, undang-undang ini jauh dari janjinya untuk dibayar penuh," ujar Presiden Komite Penanggung Jawab Anggaran Federal, sebuah kelompok pengawas AS, Maya MacGuineas, dalam pernyataannya.Kelompok itu memperkirakan bahwa RUU itu akan menambah defisit sekitar USD400 miliar selama dekade berikutnya. MacGuineas mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperbaiki undang-undang tersebut, dengan melengkapi pembayaran saat ini berupa pendapatan tambahan, reformasi pengeluaran, dan biaya pengguna, untuk kepentingan prospek fiskal dan ekonomi jangka panjang bangsa.Seiring dengan RUU infrastruktur, Schumer dan para pemimpin Demokrat lainnya berusaha untuk memajukan rencana pengeluaran USD3,5 triliun yang terpisah menggunakan proses rekonsiliasi anggaran, yang hanya membutuhkan suara mayoritas untuk meloloskan undang-undang. Serta akan memungkinkan Demokrat untuk memberlakukan sebagian besar anggaran. Agenda belanja sosial Biden ini dilakukan tanpa dukungan Partai Republik.Segera setelah pemungutan suara terakhir pada RUU infrastruktur bipartisan, Senat mulai memperdebatkan rencana anggaran USD3,5 triliun yang berfokus pada pengasuhan anak, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebijakan iklim. Rencana itu akan dirilis oleh Demokrat pada Senin pekan depan.Schumer, yang merupakan anggota Demokrat teratas di Senat AS, mengatakan RUU infrastruktur tidak mengatasi tantangan lain yang dihadapi negara itu. Dia mencatat bahwa Demokrat percaya pihaknya perlu berbuat lebih banyak.Anggaran Demokrat akan menurunkan biaya untuk orang Amerika, memotong pajak untuk keluarga Amerika, menciptakan jutaan pekerjaan sambil mengatasi krisis iklim, dan itu dibayar oleh orang kaya dan perusahaan membayar bagian mereka yang adil."Demokrat Senat akan mengambil langkah pertama mereka menuju pemungutan pajak dan pengeluaran yang sembrono, partisan. Ini akan mendorong biaya lebih tinggi untuk keluarga. Ini akan menghancurkan janji Presiden Biden tentang tidak ada kenaikan pajak kelas menengah," tegas Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, di Twitter.(AHL)