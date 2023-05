Gawat, IMF Bunyikan Alarm Keras Jika AS Gagal Bayar Utang, Apa Dampaknya?

"Konsekuensi potensial dari default AS akan mencakup suku bunga yang lebih tinggi dan ketidakstabilan yang lebih luas," kata Juru Bicara IMF Julie Kozack, dilansir dari The Business Times, Selasa, 16 Mei 2023. Washington: Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperingatkan dampak yang sangat serius bagi Amerika Serikat (AS) dan ekonomi global jika Negara Paman Sam gagal membayar utangnya. Lembaga tersebut mendesak Demokrat dan Republik untuk mencapai konsensus tentang plafon utang yang menjulang."Konsekuensi potensial dari default AS akan mencakup suku bunga yang lebih tinggi dan ketidakstabilan yang lebih luas," kata Juru Bicara IMF Julie Kozack, dilansir dari The Business Times, Selasa, 16 Mei 2023.

Kondisi itu, lanjutnya, akan menambah guncangan yang sudah ada di beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi covid-19 dan perang di Ukraina. "Diskusi di AS berlangsung pada saat yang sangat sulit bagi ekonomi global. Penilaian kami adalah akan ada dampak yang sangat serius, tidak hanya untuk AS tetapi juga ekonomi global, jika terjadi gagal bayar utang AS," tuturnya.



"Dan kami sangat mendorong pihak-pihak di AS agar bersama-sama mencapai konsensus untuk segera mengatasi masalah ini," tambahnya.