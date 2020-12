Brexit Disepakati, Harga Minyak Dunia Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia naik tipis pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), membukukan kenaikan untuk hari kedua berturut-turut. Kenaikan karena dibantu oleh pembelian di penghujung hari dalam sesi volume rendah menjelang Natal ketika dengan sentimen pasar didukung oleh kesepakatan perdagangan pasca- Brexit Mengutip Antara, Jumat, 25 Desember 2020, minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari naik 11 sen menjadi USD48,23 per barel. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Februari ditutup sembilan sen lebih tinggi pada USD51,29 per barel. Volume tipis pada hari perdagangan terakhir sebelum liburan Natal.Untuk minggu ini, minyak mentah AS turun 1,6 persen, sementara Brent kehilangan 2,0 persen. Pasar membangun keuntungan overnight saat Inggris dan Uni Eropa mencapai kesepakatan perdagangan pasca-Brexit, membalikkan kenaikan tersebut, dan kemudian rebound selama sesi AS untuk berakhir sedikit lebih tinggi.Pasar telah menguat tajam sejak akhir Oktober ketika perkembangan vaksin menuju persetujuan di banyak negara. Di seluruh dunia, infeksi masih terus berkembang, dan prospek investor akan dibayangi oleh pandemi selama beberapa bulan."Sementara kesepakatan Brexit mendukung, dampak covid-19 adalah pendorong dominan di pasar minyak. Pasar minyak sedang menunggu distribusi vaksin yang lebih luas untuk membuat masyarakat kembali aktif dan mengudara," kata Presiden Lipow Oil Associates, Andrew Lipow, di Houston, Texas.Varian baru virus korona, yang tampaknya menyebarkan penyakit lebih cepat, telah menyerang Inggris, Nigeria, dan negara lain. Setidaknya empat pembuat obat berharap vaksin covid-19 mereka akan efektif melawan varian baru virus yang menyebar cepat yang sedang berkecamuk di Inggris, dan melakukan tes yang akan memberikan konfirmasi dalam beberapa minggu.Dengan meraih kesepakatan Brexit, Inggris menghindari kepergian kacau dari salah satu blok perdagangan terbesar di dunia, sebuah langkah yang banyak investor peringatkan akan memicu volatilitas lebih lanjut di pasar keuangan.(ABD)