Biden-Yellen Bertemu CEO JPMorgan hingga Walmart, Bahas Stimulus Covid-19

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bertemu dengan beberapa kepala eksekutif (CEO) dari beberapa bisnis terbesar negara di Oval Office untuk membahas rencana stimulus covid-19 senilai USD1,9 triliun dan prospek ekonomi Amerika. Upaya itu guna memaksimalkan pemulihan ekonomi usai terhantam pandemi.Beberapa kepala eksekutif yang bertemu dengan Biden dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen yakni Jamie Dimon dari JPMorgan, Doug McMillon dari Walmart, Sonia Syngal dari Gap, Marvin Ellison dari Lowe, dan Tom Donohue dari Kamar Dagang AS."Diskusi dimulai dengan pidato 15 menit dari Biden, yang menekankan perlunya memerangi virus korona dan membantu ekonomi AS pada saat yang bersamaan," kata seorang peserta pertemuan, dilansir dari CNBC International, Kamis, 11 Februari 2021.Presiden Biden juga menegaskan fokusnya pada pekerjaan dan komitmennya untuk bekerja secara bipartisan, menandakan dia tidak hanya akan mendorong rencana stimulus yang tidak didukung. Biden berkomitmen untuk memulihkan perekonomian AS melalui sejumlah agendanya meski tantangan menghadang cukup besar.Dalam kesempatan itu, Syngal dari Gap mengatakan bisnis ritel terdiri dari 60-70 persen perempuan, 60-70 persen kaum minoritas, dan dia melihat dari dekat mereka yang secara proporsional paling dirugikan. McMillon dari Walmart berbicara tentang bagaimana pertumbuhan upah baik untuk Amerika, dan bagaimana Walmart mengatasinya.CEO Lowe Ellison juga berbicara tentang pentingnya pekerjaan dengan Kepala JPMorgan Dimon berbicara tentang kebijakan yang baik yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sehat.Biden, sesaat sebelum pertemuan, mengatakan bahwa kelompok tersebut akan berbicara tentang keadaan ekonomi dan paket pemulihan ekonomi. "Kami akan berbicara sedikit -jika Tuhan menghendaki- tentang infrastruktur di masa mendatang dan juga tentang upah minimum," kata Biden.Namun, para pelaku industri Amerika kemungkinan akan menekan Gedung Putih untuk membuat lebih banyak vaksin covid-19 tersedia bagi pekerja, ukuran, ruang lingkup, dan pentingnya putaran lain pemberian stimulus, dan bagaimana upah minimum USD15 bisa memengaruhi penggajian.Sedangkan Menteri Keuangan AS Janet Yellen menekankan pentingnya bertindak cepat untuk membanjiri ekonomi AS dengan lebih banyak dukungan fiskal bahkan setelah RUU USD900 miliar disahkan Kongres pada Desember. Tanpa dukungan, pemulihan pasar tenaga kerja bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk bisa pulih total."Presiden -prioritas pertamanya adalah memberikan bantuan kepada rakyat Amerika. Sekali lagi, saya rasa orang Amerika tidak terlalu khawatir tentang bagaimana bantuan langsung sampai ke tangan mereka. Jika (rekonsiliasi) adalah proses yang dilalui maka Presiden pasti akan mendukung itu," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki.(ABD)