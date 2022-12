Konglomerat Ini Sempat Salip Elon Musk sebagai Orang Terkaya di Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kinerja saham Tesla

(AHL)

Jakarta: Empat belas bulan setelah Elon Musk pertama kalinya merebut gelar Jeff Bezos sebagai orang terkaya di dunia, pemimpin Tesla dan Twitter ini kehilangan mahkotanya untuk sesaat. Tapi bukan Bezos yang harus dia perhitungkan.Melansir Forbes, Kamis, 8 Desember 2022, pukul 15.30 ET pada 7 Desember, Bernard Arnault kembali menyalip Elon Musk -kedua kalinya di hari itu- untuk menjadi orang terkaya di dunia. Kekayaan Bernard Arnault diperkirakan bernilai USD184,7 miliar, dan kekayaan Musk beda tipis USD100 juta, senilai USD184,6 miliar.Saat pasar AS tutup pada pukul 4 sore ET waktu setempat, Musk kembali memimpin, dengan perkiraan kekayaan bersih USD185,4 miliar atau USD700 juta lebih banyak dari Arnault.Pada 27 September 2021, Elon Musk mengambil alih posisi Jeff Bezos dari Amazon sebagai orang terkaya di dunia untuk pertama kalinya. "Saya mengirim patung raksasa angka '2' ke Jeffrey B., bersama dengan medali perak," ujar bos Tesla itu dalam surat elektroniknya ke Forbes , ketika dihubungi untuk dimintai komentar.Lalu, 14 bulan kemudian, Musk kembali menjadi pemilik sah trofi runner-up itu pada Rabu pukul 10.50 EST. Tapi bukan Bezos yang harus dia salahkan.Secara singkat, pada Rabu pagi itu, orang terkaya nomor satu di dunia adalah Bernard Arnault dari konglomerat barang mewah Prancis LVMH. Setelah bertukar tempat dengan Bezos menjadi orang terkaya nomor tiga di dunia selama nyaris sepanjang 2021, Arnault duduk di puncak peringkat Forbes sebagai orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih USD185,4 miliar (Musk bernilai USD185,3 miliar dan pasangan ini secara berkala bertukar tempat sejak saat itu).Namun sayangnya, sekitar pukul 12.30 EST, Musk mendapatkan kembali posisi nomor satunya. Kekayaan kedua pria itu hampir sama, -hanya selisih USD200 juta- jadi tidak mengherankan jika mereka terus gagal dalam peringkat Forbes sebagai orang terkaya di dunia.Arnault kemudian menambahkan beberapa ratus juta dolar ke kekayaannya pada Rabu pagi, karena sahamnya naik tipis. Tetapi dengan saham LVMH yang flat tahun ini, Arnault berutang statusnya yang baru sebagai orang terkaya di dunia karena jatuhnya harga saham Tesla secara dramatis. Hal ini menekan kekayaan bersih CEO Tesla, yang mencapai USD320 miliar pada November 2021, setelah raksasa persewaan mobil Hertz mengumumkan pesanan besar dari pembuat kendaraan listrik.Ini merupakan tahun dengan hasil yang beragam bagi perusahaan tempat Musk berutang sebagian besar kekayaannya. Tapi sahamnya berkinerja buruk. Saham Tesla turun hampir 50 persen untuk tahun ini, 20 persen lebih buruk daripada Nasdaq yang padat teknologi secara keseluruhan. Musk, yang memiliki hampir 25 persen Tesla antara saham dan opsi, sekarang bernilai 43 persen lebih rendah dari puncaknya pada November 2021.Sejak melaporkan rekor pendapatan dan laba pada kuartal pertama 2022, membuka opsi untuk Musk yang saat itu bernilai USD23 miliar, kinerja Tesla terhambat oleh masalah rantai pasokan, terutama karena kebijakan nol covid Tiongkok. Pengiriman menurun untuk pertama kalinya dalam dua tahun selama kuartal kedua dan sementara perusahaan mengalahkan ekspektasi laba per saham yang disesuaikan analis di kuartal II dan kuartal III, melaporkan pendapatan meleset dari kedua kuartal.Tetapi perusahaan tersebut memiliki dana dari pengambilalihan Twitter senilai USD44 miliar oleh Musk yang sebagian besar disalahkan atas penurunan harga sahamnya, setelah kehilangan hampir setengah dari nilainya sejak akuisisi pertama kali diumumkan pada 14 April.Sejak pertengahan April hingga awal November, Musk menjual saham Tesla senilai USD19,3 miliar (sebelum pajak), mungkin untuk membiayai akuisisi, memberikan tekanan ke bawah pada saham pembuat kendaraan listrik tersebut. Plus, ketakutan investor Tesla, Twitter akan menjadi gangguan bagi Musk juga terbukti beralasan. Dengan jatuhnya saham teknologi, Musk menghabiskan hampir setengah tahun mencoba mencari jalan keluar dari akuisisi Twitter, tetapi akhirnya terpaksa menutup kesepakatan pada akhir Oktober.Dia sejak itu berperan sebagai CEO micromananging, dengan cepat menerapkan sejumlah perubahan pada platform yang mendapat reaksi cepat dari pengguna dan pengiklan. Yang utama di antara mereka: menagih USD8 per bulan untuk verifikasi akun dan mengurangi moderasi konten Twitter.Sementara Twitter kemungkinan sekarang bernilai jauh lebih kecil dari USD44 miliar yang disetujui Musk untuk dibayarkan pada April, akuisisi itu belum terlalu banyak merusak kekayaannya.Setelah mengakuisisi hampir sembilan persen saham perusahaan dengan harga diskon di pasar publik sebelum sengaja mengumumkan niatnya, Musk berhasil mengamankan komitmen ekuitas sebesar USD8,1 miliar dari sekelompok investor yang mencakup salah satu pendiri Twitter dan mantan CEO Jack Dorsey. Kemudian, dia membebani perusahaan dengan utang USD13 miliar untuk membiayai sekitar 82 persen sahamnya, menjaganya dari neraca pribadinya.