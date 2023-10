Harga Emas Dunia Kembali Melemah

Data tenaga kerja AS



London: Harga emas dunia melemah tipis pada pembukaan perdagangan hari ini. Emas bergerak pada kisaran USD1.821 per ounce sampai dengan USD1.825 per ounce.Melansir Investing.com, harga emas melemah 0,01 persen ke level USD1.823 per ounce pada pembukaan, Rabu, 4 Oktober 2023. Emas sudah melemah sebesar 9,72 persen dalam setahun.Pasar emas masih berada di bawah tekanan perdagangan mendekati posisi terendah karena pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) masih cukup ketat karena jumlah pekerjaan yang tersedia tetap tinggi.Menurut Departemen Tenaga Kerja dalam Survei Pembukaan Pekerjaan dan Perputaran Tenaga Kerja bulanan, atau laporan JOLTS, lowongan pekerjaan, yang mengukur permintaan tenaga kerja, naik menjadi 9,6 juta pada hari terakhir Agustus,Data tersebut secara signifikan melampaui ekspektasi konsensus ketika para ekonom memperkirakan lowongan pekerjaan turun menjadi 8,81.Ketua Federal Reserve Jerome Powell telah menyatakan dengan jelas komite tersebut perlu melihat adanya kelonggaran di pasar tenaga kerja sebelum mereka yakin bahwa inflasi dapat terkendali dan menghentikan sikap kebijakan moneter agresif mereka.Menurut beberapa analis, data JOLTS terbaru terus mendukung imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun, yang saat ini diperdagangkan pada 4,75 persen. Kenaikan imbal hasil obligasi terus menciptakan hambatan yang signifikanKepala Strategi Teknikal di SKCharting.com Sunil Kumar Dixit mengatakan price action dalam time frame harian indikasi emas telah mendekati kondisi oversold dan support utama berikutnya terlihat di SMA 200 minggu di USD1.812 per ounce.