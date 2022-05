Investor Pantau Pertemuan Fed, Dolar AS Tergelincir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena pelaku pasar sedang menunggu keputusan penting dari Federal Reserve . Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,27 persen menjadi 103,4620.Mengutip Xinhua, Rabu, 4 Mei 2022, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,0529 dibandingkan dengan USD1,0495 di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,2491 dari USD1,2475 di sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi USD0,7095 dibandingkan dengan USD0,7039.Sedangkan dolar AS dibeli 130,18 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 130,15 yen Jepang pada sesi sebelumnya . Dolar AS tidak berubah pada penutupan pada 0,9786 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2840 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2901 dolar Kanada.Pedagang mengalihkan pandangan mereka ke The Fed karena bank sentral AS akan menyimpulkan pertemuan kebijakan dua hari pada Rabu waktu setempat dan akan mengumumkan berapa banyak tentang meningkatkan suku bunga, dan seberapa agresif akan mengurangi neraca.Dolar Australia menguat setelah Reserve Bank of Australia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 0,35 persen, kenaikan pertama dalam lebih dari satu dekade.