Wall Street Berkabung, Dow Jones Anjlok 550 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) jatuh pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), dengan ketiga indeks utama membukukan kuartal terburuk sejak jatuhnya pandemi pada 2020. Pada Maret, Dow naik 2,3 persen, S&P 500 naik 3,6 persen, dan Nasdaq Composite naik 3,4 persen.Mengutip Xinhua, Jumat, 1 April 2022, indeks Dow Jones Industrial Average turun 550,46 poin atau 1,56 persen menjadi 34.678,35. Sedangkan indeks S&P 500 turun 72,04 poin atau 1,57 persen menjadi 4.530,41. Indeks Komposit Nasdaq turun 221,75 poin atau 1,54 persen menjadi 14.220,52.Namun, untuk kuartal pertama tahun ini, Dow dan S&P 500 masing-masing turun 4,6 persen dan 4,9 persen, sedangkan Nasdaq yang sarat teknologi turun 9,1 persen. Ketiga rata-rata utama mengalami penurunan kuartalan terbesar sejak kuartal pertama di 2020, menurut Dow Jones Market Data. Investor menguraikan banyak data ekonomi yang baru dirilis. Pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), ukuran inflasi pilihan Federal Reserve, melonjak 6,4 persen pada Februari selama setahun terakhir, Departemen Perdagangan melaporkan.PCE inti, yang tidak termasuk harga pangan dan energi yang bergejolak, melonjak 0,4 persen pada Februari, naik 5,4 persen dari periode yang sama tahun lalu, menandai lompatan terbesar dalam hampir empat dekade, laporan tersebut menunjukkan. Indeks jauh di atas target dua persen Federal Reserve pada inflasi.Di tempat lain, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan klaim pengangguran awal negara itu, cara kasar untuk mengukur PHK, naik 14 ribu menjadi 202 ribu dalam pekan yang berakhir 26 Maret. Ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal memperkirakan klaim baru akan naik menjadi 195 ribu.Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah pada Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), dengan semua 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P Tiongkok 50 yang terdaftar di AS mengakhiri hari dengan catatan suram.