Wall Street Berkabung, Nasdaq Ambruk 2,22% saat Fed Lebih Perketat Kebijakan

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) terpantau berakhir jatuh pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), setelah risalah pertemuan terbaru Federal Reserve menunjukkan kebijakan moneter yang lebih ketat. Upaya itu dilakukan Fed guna menjaga stabilitas dan memerangi lonjakan inflasi Mengutip Xinhua, Kamis, 7 April 2022, indeks Dow Jones Industrial Average turun 144,67 poin atau 0,42 persen menjadi 34.496,51. Sedangkan indeks S&P 500 kehilangan 43,97 poin atau 0,97 persen menjadi 4.481,15. Kemudian indeks Komposit Nasdaq turun 315,35 poin atau 2,22 persen menjadi 13.888,82.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area merah, dengan sektor kebijakan konsumen dan teknologi masing-masing turun 2,63 persen dan 2,55 persen, memimpin perlambatan. Sementara itu, sektor utilitas naik dua persen, kelompok berkinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan sebagian besar lebih rendah dengan sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan bobotnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.The Fed pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB) merilis risalah pertemuan Maret, yang menunjukkan para pejabat umumnya setuju untuk mengurangi neraca sebesar USD95 miliar per bulan. Risalah tersebut juga mengungkapkan bahwa banyak peserta mencatat satu atau lebih kenaikan 50 basis poin dalam kisaran target dapat sesuai pada pertemuan mendatang."Terutama jika tekanan inflasi tetap tinggi atau meningkat," kata risalah.Sedangkan Gubernur Fed Lael Brainard, yang biasanya dianggap di antara pejabat tinggi Fed yang lebih dovish, mengatakan The Fed akan mulai mengurangi neraca dengan cepat segera setelah pertemuan Mei. Dia menambahkan bahwa inflasi menghadapi risiko naik."Dapat dipastikan bahwa Fed akan mengambil tindakan tegas terhadap risiko inflasi saat ini. Dalam hal itu pasar lebih khawatir apakah mungkin ada resesi di AS karena kenaikan suku bunga yang tajam," pungkas Analis Commerzbank Research Antje Praefcke.