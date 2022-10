Lembaga Riset Proyeksikan Resesi Ringan AS pada 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Peterson Institute for International Economics (PIIE) dalam Prospek Ekonomi Global produk Domestik Bruto (PDB) menjelaskan Amerika Serikat (AS) pada 2022 berada di jalurnya menjadi 1,7 persen di atas level 2021 dan pada 2023 ekonomi kemungkinan akan memasuki resesi.Rekan senior nonresiden PIIE dan Profesor Harvard, Karen Dynan, yang memimpin perkiraan, memproyeksikan ekonomi AS akan mengalami kontraksi 0,5 persen pada 2023, karena pertumbuhan yang terhenti memberi jalan untuk penurunan."Secara kumulatif, revisi turun pada perkiraan menempatkan tingkat proyeksi PDB AS pada 2023 lebih dari tiga poin persentase di bawah tingkat yang diproyeksikan pada April," katanya, dikutip dari Antara, Jumat, 7 Oktober 2022.Dynan, mantan asisten sekretaris untuk kebijakan ekonomi dan Kepala Ekonom Departemen Keuangan AS itu, juga memproyeksikan inflasi pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) inti AS akan moderat dari laju 4,6 persen selama empat kuartal 2022 menjadi 3,6 persen selama empat kuartal. 2023 - masih jauh di atas target The Fed 2,0 persen.The Fed mungkin perlu menaikkan suku bunga lebih dari yang telah diakui secara resmi, dan soft landing mungkin dilakukan tetapi bukan hasil yang paling mungkin, Dynan berpendapat, menempatkan kemungkinan Amerika Serikat memasuki resesi pada 2023 pada dua pertiga.Dynan memproyeksikan tingkat pengangguran akan mencapai puncaknya tahun depan di 5,5 persen, yang lebih tinggi dari proyeksi median pejabat The Fed sebesar 4,4 persen pada akhir 2023, sebagaimana dicatat dalam proyeksi ekonomi triwulanan terbaru The Fed.Menurut Prospek Ekonomi Global semesteran, pertumbuhan ekonomi global akan turun tajam, dengan kenaikan sebesar 5,8 persen pada 2021 diikuti oleh peningkatan sebesar 2,9 persen pada 2022 dan 1,8 persen pada 2023.