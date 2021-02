Investor Takut soal Ini, Dow Jones Ambles 559 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Bursa saham Amerika Serikat Wall Street , ditutup melemah tajam pada perdagangan Kamis waktu setempat. Pelemahan ini diakibatkan oleh lonjakan imbal hasil obligasi , sehingga membuat investor takut.Melansir Xinhua, Jumat, 26 Februari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) jatuh 559,85 poin atau 1,75 persen menjadi 31.402,01. Sementara indeks S&P 500 turun 96,09 poin atau 2,45 persen menjadi 3.829,34. Serta indeks Komposit Nasdaq merosot 478,54 poin atau 3,52 persen menjadi 13.119,43.Semua 11 sektor utama S&P 500 bergerak mundur. Sektor kebijakan konsumen dan teknologi ditutup masing-masing turun 3,61 persen dan 3,53 persen. Dua sektor ini memimpin penurunan.Saham perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah. Semua 10 saham teratas berdasarkan bobot di indeks China 50 yang terdaftar di S&P AS, mengakhiri hari dengan catatan suram.Investor membuang aset berisiko, terutama saham teknologi terbang tinggi, karena imbal hasil obligasi melonjak. Hasil benchmark treasury AS 10-tahun naik menjadi di atas 1,5 persen pada Kamis.Hal ini sempat menduduki level 1,6 persen selama sesi perdagangan, serta mencatat level tertinggi dalam lebih dari setahun. Hasil pada treasury 30-tahun juga naik.Para ahli mengatakan imbal hasil yang lebih tinggi membuat obligasi menjadi alternatif yang lebih layak untuk saham, terutama yang telah melihat valuasinya meregang.Di sisi data, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, turun 111 ribu menjadi 730 ribu dalam pekan yang berakhir 20 Februari. Klaim diharapkan mencapai total 845 ribu di minggu terakhir.(AHL)