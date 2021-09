The Fed Indikasikan Akhiri Stimulus Lebih Cepat, Harga Emas Berkilau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEV)

New York: Emas merangkak naik dalam perdagangan yang bergejolak pada Rabu (Kamis pagi WIB). Hal ini terjadi setelah Federal Reserve AS mengisyaratkan kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari perkiraan dan pelonggaran pembelian obligasi pada pertengahan tahun depan.Melansir Antara, Kamis, 23 September 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange naik tipis USD0,6 atau 0,03 persen menjadi USD1.778,80 per ons. Sehari sebelumnya, emas berjangka melonjak USD14,4 atau 0,82 persen menjadi USD1.778,20.Emas berjangka juga terangkat USD12,40 atau 0,71 persen menjadi USD1.763,80 pada Senin pekan ini, setelah jatuh USD5,3 atau 0,3 persen menjadi USD1.751,40 pada Jumat pekan lalu.Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan pengurangan pembelian obligasi atau tapering dapat dilakukan pada pertengahan 2022 menyusul pernyataan dari bank sentral yang juga mengisyaratkan kenaikan suku bunga mungkin mengikuti lebih cepat dari yang diperkirakan."Itu cukup samar sebelum Powell menguraikan jadwal waktu untuk tapering dan penjelasan yang dia berikan membebani emas," kata kepala strategi pasar di Blue Line Futures di Chicago, Phillip Streible.Adapun yang memberikan sentimen agak positif pada emas adalah, bahwa The Fed tidak segera memulai tapering dan mereka masih sangat dovish dalam pernyataan mereka.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 29,6 sen atau 1,31 persen, menjadi USD22,907 per ons. Platinum untuk pengiriman Oktober naik USD50,3 atau 5,29 persen, menjadi USD1,001,1 per ons.